معتمر مصري يعبر عن مشاعره تجاه المملكة: أحب السعودية أرض الخير والنماء

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
معتمر مصري يعبر عن مشاعره تجاه المملكة: أحب السعودية أرض الخير والنماء
المواطن - فريق التحرير

عبر معتمر مصري عن مشاعره تجاه المملكة العربية السعودية، أثناء تأديته مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1447هـ.

السعودية أرض الخير والبركة والنماء

وقال المعتمر المصري لقناة “الإخبارية”: “أحب أرض المملكة، أرض الخير والنماء والبركة والأمن والأمان.. كل الشكر للمملكة وقيادتها ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، حفظهم الله، على هذه الخدمات المقدمة للمعتمرين وزوار بيت الحرام”.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اكتمال جاهزيتها وكامل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، من خلال تنفيذ خطتها التشغيلية للشهر الكريم، المرتكزه على عشرة مسارات رئيسة، وتتضمن أكثر من مئة مبادرة، وعشرات البرامج النوعية العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية الشاملة.

وأوضحت الرئاسة أن الخطة الرمضانية تأتي امتدادًا لرسالتها في تعزيز رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وإثراء التجربة الإيمانية للقاصدين والمعتمرين والزائرين، عبر حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تراعي كثافة الموسم وعالميته، باستثمار أحدث التقنيات والوسائل الرقمية، والتوسع في خدمات اللغات والترجمة؛ بما يواكب التنوع الثقافي واللغوي لضيوف الرحمن.

