معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”

استعرضت وزارة الداخلية خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في مطار خليج نيوم، وتستند إلى تقنيات استشعار حديثة مزودة بخصائص الذكاء الاصطناعي لقراءة السمات الحيوية للمسافرين والتعرف عليهم قبل مرورهم من خلال هذه البوابة، وتعمل هذه التقنية بتمرير يد المسافر عبر الجهاز المخصص دون تلامس، وذلك ضمن جناح الوزارة المشارك في “معرض الدفاع العالمي 2026” الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من (8 – 12 فبراير) بالرياض.

وتمثل خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” في وزارة الداخلية تحولًا نوعيًا في المديرية العامة للجوازات نحو التحول الرقمي وجودة الحياة وتسهيل وتسريع الإجراءات من خلال التطور التقني وتوفير الحلول الذكية والتحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للإسهام في رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة والاعتماد على البيانات الرقمية.