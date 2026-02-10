معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة

تستعرض وزارة الداخلية في جناحها المشارك بمعرض الدفاع العالمي 2026، الذي يقام في الفترة (8 – 12 فبراير الجاري) نظام مضاد الطائرات المسيرة.

ويمتاز النظام بقدرته على كشف وتعطيل الطائرات المسيرة لحماية المواقع الحيوية والبنية التحتية، وسهولة الحمل والتشغيل، وتغطيته المتعددة للنطاقات والتهديدات، والعمل في مختلف البيئات والظروف المناخية.

ويعمل النظام على موجات كهرومغناطيسية لإتلاف الطائرات المسيرة، مما يؤدي إلى سقوطها أو فقدان سيطرتها، ويعزز مستوى الجاهزية العملياتية في مختلف السيناريوهات الأمنية.