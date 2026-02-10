انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال برنامج ريف: لا يمكن الحصول على الدعم حال التسجيل في التأمينات حساب المواطن: لا يمكن للمستفيد إلغاء طلب التسجيل مساند: خدمة تصحيح وضع العمالة المنزلية المتغيبة متاح حاليًا إيجار: 3 خطوات لتحديث بيانات المستخدم الشخصي ولي عهد بريطانيا يصل إلى محافظة العلا
تستعرض وزارة الداخلية في جناحها المشارك بمعرض الدفاع العالمي 2026، الذي يقام في الفترة (8 – 12 فبراير الجاري) نظام مضاد الطائرات المسيرة.
ويمتاز النظام بقدرته على كشف وتعطيل الطائرات المسيرة لحماية المواقع الحيوية والبنية التحتية، وسهولة الحمل والتشغيل، وتغطيته المتعددة للنطاقات والتهديدات، والعمل في مختلف البيئات والظروف المناخية.
ويعمل النظام على موجات كهرومغناطيسية لإتلاف الطائرات المسيرة، مما يؤدي إلى سقوطها أو فقدان سيطرتها، ويعزز مستوى الجاهزية العملياتية في مختلف السيناريوهات الأمنية.