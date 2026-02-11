معرض الدفاع العالمي 2026.. الدفاع المدني يستعرض شاحنة التدخل بحوادث الانهيارات

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني لزوار جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2026، المقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 8 حتى 12 فبراير الجاري، شاحنة التدخل في حوادث الانهيارات بالمواقع عالية الخطورة.
وحظي زوار جناح وزارة الداخلية بالتعرف على الشاحنة وما تتضمنه من تجهيزات وأنظمة متقدمة لأعمال البحث والإنقاذ، كأجهزة رصد الأحياء تحت الأنقاض، وكاميرات بحث بصرية وحرارية، وأدوات هيدروليكية للقطع والرفع والتدعيم، ونقالات إنقاذ متعددة الاستخدامات، ومعدات وقاية شخصية، ومولدات كهرباء وأنظمة طاقة مستقلة، ورفع وإزالة العوائق، ودعم أعمال الإخلاء والإسعاف والإسناد الميداني في الكوارث والحوادث الكبرى.