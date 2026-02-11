معرض الدفاع العالمي 2026.. الدفاع المدني يستعرض شاحنة التدخل بحوادث الانهيارات

تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني لزوار جناح وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2026، المقام بمدينة الرياض خلال الفترة من 8 حتى 12 فبراير الجاري، شاحنة التدخل في حوادث الانهيارات بالمواقع عالية الخطورة.

وحظي زوار جناح وزارة الداخلية بالتعرف على الشاحنة وما تتضمنه من تجهيزات وأنظمة متقدمة لأعمال البحث والإنقاذ، كأجهزة رصد الأحياء تحت الأنقاض، وكاميرات بحث بصرية وحرارية، وأدوات هيدروليكية للقطع والرفع والتدعيم، ونقالات إنقاذ متعددة الاستخدامات، ومعدات وقاية شخصية، ومولدات كهرباء وأنظمة طاقة مستقلة، ورفع وإزالة العوائق، ودعم أعمال الإخلاء والإسعاف والإسناد الميداني في الكوارث والحوادث الكبرى.