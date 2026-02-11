Icon

بما ينسجم مع مستهدفات التوطين وتعزيز منظومة الصناعات الدفاعية المستدامة في المملكة

معرض الدفاع العالمي 2026.. القدرات السعودية والابتكارات المحلية والمواهب الوطنية تتصدر المشهد

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٥ مساءً
معرض الدفاع العالمي 2026.. القدرات السعودية والابتكارات المحلية والمواهب الوطنية تتصدر المشهد
المواطن - فريق التحرير

يواصل معرض الدفاع العالمي 2026 الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية فعالياته في العاصمة الرياض لليوم الرابع مركزا على تنمية المواهب الوطنية وبناء القدرات الدفاعية طويلة المدى، بما ينسجم مع مستهدفات التوطين وتعزيز منظومة الصناعات الدفاعية المستدامة في المملكة.

وخصصت فعاليات اليوم الرابع لبرنامج مواهب المستقبل في المسرح الرئيسي “القاعة رقم 2″، الذي يأتي كأحد أهم المبادرات الاستراتيجية لدعم الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب السعودي للانخراط في مسارات مهنية نوعية داخل قطاع صناعة الدفاع. ونُفذ البرنامج برعاية شركة BAE systems وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، حيث جمع بين الطلاب والمتخصصين في بداية مسيرتهم المهنية وخبراء الصناعة ضمن جلسات تناولت المهارات المستقبلية المطلوبة لدعم التحول الدفاعي بالمملكة، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات صناعة الدفاع، وبناء القدرات المطلوبة للأدوار التقنية المستقبلية، وتأهيل المواهب الوطنية للعمل في مجالات متقدمة تشمل الأمن السيبراني، والأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والتقنيات الناشئة.

واستُهل البرنامج بتأكيدٍ على الأولوية الوطنية في تطوير رأس المال البشري وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة المتغيرات التقنية العالمية. وشهد البرنامج مشاركة قيادات بارزة من وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية وعدد من الجهات ذات العلاقة، في تأكيدٍ على التزام المملكة بإيجاد مسارات مهنية وتنموية ممنهجة للشباب السعودي داخل منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية.

وأكد معالي مُحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد عبد العزيز العوهلي، أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، قائلاً:”يمثل تطوير القدرات البشرية ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات المملكة في قطاع الصناعات الدفاعية. ومن خلال مبادرات مثل برنامج “مواهب المستقبل”، نعمل على تمكين شباب الوطن بالمهارات والمعرفة والإبداع، بما يعزز تنافسية القطاع ويُسهم في ترسيخ السيادة الوطنية وتحقيق أهداف “رؤية السعودية 2030”.

كما تواصلت ضمن أعمال اليوم الرابع فعاليات برنامج “لقاء الجهات الحكومية في السعودية في المسرح الرئيسي “القاعة رقم 2” ومسرح منطقة سلاسل الإمداد السعودية، الواقعة في “القاعة رقم3” الأمر الذي أتاح فرصًا مباشرة للعارضين والمستثمرين للتعرف على الأولويات الوطنية في مجال القدرات الدفاعية واستكشاف فرص التعاون الصناعي والشراكات المستقبلية. وجاء ذلك داعمًا للمحور الرئيسي لليوم الرابع الذي يرسخ تكامل مسارات تنمية المواهب والصناعة والاستثمار.

ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي أن اليوم الرابع يُجسد جوهر توجهات الصناعات العسكرية للمملكة، قائلاً: “يؤكد برنامج مواهب المستقبل التزام المملكة بتأهيل جيل قادر على مواكبة التحولات الدفاعية العالمية، الأمر الذي يعد أساسًا لبناء قدرات طويلة المدى تعزز من جاهزية الصناعات الدفاعية الوطنية. ويعد هذا التوجه أحد أبرز عناصر قوة المعرض في نسخته الحالية”.

ويستمر معرض الدفاع العالمي 2026 حتى 12 فبراير، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية، والوفود الرسمية، والمبتكرين، والمستثمرين. وتشهد النسخة الثالثة مشاركة 1468جهة عارضة من 89 دولة، إلى جانب عروض حية وتقنيات متقدمة عبر مجالات البر والجو والبحر والفضاء والأمن، بما يُسهم في دعم تطوير القدرات الوطنية ودفع نمو منظومة الصناعات الدفاعية في المملكة.

