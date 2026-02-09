معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية

تستعرض قوات أمن المنشآت لزوار جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026 طائرة المراقبة الجوية لتعزيز حماية وأمن المنشآت الحيوية، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من (8) إلى (12) فبراير الجاري.

وتهدف الطائرة إلى تنفيذ مهام المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية في المملكة وتأمين الحدود على مدار الساعة ودعم عمليات البحث والإنقاذ والكشف المبكر عن التهديدات المحتملة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وجمع المعلومات للعمليات التكتيكية وتقليل زمن الاستجابة.

يأتي ذلك ضمن مشاركة قوات أمن المنشآت في جناح وزارة الداخلية لتقديم حلول تقنية أمنية وخدمية تعزز قدرات الوزارة التشغيلية المتكاملة في صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.