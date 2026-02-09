معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية

معرض الدفاع العالمي 2026.. قوات أمن المنشآت تستعرض طائرة المراقبة الجوية وزارة البيئة تطلق خدمة إصدار ترخيص تأجير المعدات الزراعية “الحياة الفطرية” تطلق أكثر من 10 آلاف كائن فطري التربيع الأخير لقمر شهر شعبان يزين سماء المملكة أمير الباحة يقلّد مدير سجون المنطقة رتبته الجديدة التجارة: إصدار 1,987 ترخيصًا لموسم تخفيضات رمضان القوات الخاصة للأمن والحماية بمعرض الدفاع العالمي 2026.. حلول تقنية تستشرف المستقبل عميد هندسة القصيم: مركز الأمير سلطان يطور منتجات دفاعية وطنية تنافس العالمية الجامعة الإسلامية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بهوية “كود المنصات” تحطّم طائرة عسكرية ومقتل طاقمها في كوريا
تستعرض قوات أمن المنشآت لزوار جناح وزارة الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2026 طائرة المراقبة الجوية لتعزيز حماية وأمن المنشآت الحيوية، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من (8) إلى (12) فبراير الجاري.
وتهدف الطائرة إلى تنفيذ مهام المراقبة الجوية للمنشآت الحيوية في المملكة وتأمين الحدود على مدار الساعة ودعم عمليات البحث والإنقاذ والكشف المبكر عن التهديدات المحتملة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وجمع المعلومات للعمليات التكتيكية وتقليل زمن الاستجابة.
يأتي ذلك ضمن مشاركة قوات أمن المنشآت في جناح وزارة الداخلية لتقديم حلول تقنية أمنية وخدمية تعزز قدرات الوزارة التشغيلية المتكاملة في صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالتها نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.