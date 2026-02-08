معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض حلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن

انطلقت، اليوم الأحد، مشاركة وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2026 م، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من (8) إلى (12) فبراير الجاري، تحت شعار “مقدام”.

وتتميز مشاركة وزارة الداخلية بقدرات تشغيلية متكاملة تعزز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالة الوزارة نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

وتهدف المشاركة إلى إبراز قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية من خلال الحلول التقنية المتقدمة وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبني الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.