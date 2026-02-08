Icon

في مدينة الرياض في الفترة من (8) إلى (12) فبراير الجاري

معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض حلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

انطلقت، اليوم الأحد، مشاركة وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2026 م، بحلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن المستدام والجاهزية وخدمة المجتمع، وذلك بمدينة الرياض في الفترة من (8) إلى (12) فبراير الجاري، تحت شعار “مقدام”.

وتتميز مشاركة وزارة الداخلية بقدرات تشغيلية متكاملة تعزز صناعة القرار والقيادة والسيطرة والذكاء التنبؤي وإدارة المشهد الأمني لحماية الإنسان وكل من يعيش في أرض المملكة العربية السعودية، بما يحقق رسالة الوزارة نحو أمن ذكي ومتكامل ومستدام.

وتهدف المشاركة إلى إبراز قدرات وزارة الداخلية على التحول نحو الأمن الاستباقي وإدارة الأزمات والطوارئ بكفاءة عالية من خلال الحلول التقنية المتقدمة وإسهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منظومة الاستجابة الوطنية، وجهودها في تبني الابتكار، وبناء شراكات دولية في مجالات الأمن والأنظمة الذكية.

  

