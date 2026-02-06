معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض ابتكارات أمنية وتقنيات متقدمة

لم تغب شمس وزارة الداخلية عن المشاركة في معرض الدفاع العالمي الذي تستعد العاصمة الرياض لاستضافته للمرة الثالثة في (8) فبراير المقبل 2026م، وذلك لاستعراض جهود الوزارة في توطين الإنفاق على المشتريات العسكرية بما يسهم في دعم وتمكين توطين الصناعات العسكرية وتعزيز المحتوى المحلي.

وحظيت مشاركة وزارة الداخلية في النسختين الماضيتين من معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية منذ انطلاقته في عام (2022 م)، باهتمام جماهيري وإعلامي، لما تقدمه من حلول مبتكرة في التقنيات الدفاعية، والأمن، والسلامة، واستدامة البيئة، وإدارة الحشود، وتنمية الموارد البشرية السعودية.

وفي النسخة الثالثة من هذا العام (2026 م) تستعد وزارة الداخلية للمشاركة بمحتوى محلي وطني يواكب أحدث الابتكارات التقنية، ومجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات الأمنية، والطائرات المجنحة، والأسلحة المتطورة، والروبوتات، التي تحقق الأمن والسلامة لكل من في المملكة العربية السعودية، وتعزز مكانتها وريادتها محليًا وإقليميًا وعالميًا في مؤشرات الأمن.