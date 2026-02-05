Icon

مقتل قرابة 200 شخص في هجمات لمسلحين بنيجيريا

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٢٠ مساءً
مقتل قرابة 200 شخص في هجمات لمسلحين بنيجيريا
المواطن - واس

بلغ عدد ضحايا الهجمات المسلحة التي شهدتها قرى في وسط وشمال نيجيريا أمس نحو 200 قتيل.

وأفادت مصادر حكومية نيجيرية، أن ما يقرب من 200 شخص قد قتلوا على يد مسلحين في هجمات منفصلة في قرى نائية بوسط وشمال نيجيريا، بينما باشرت قوات الأمن البحث عن ناجين ومطاردة المهاجمين.

وأضافت أنه في ولاية كوارا بوسط نيجيريا، هاجم مسلحو بلدة وورو؛ مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 170 شخصًا.

