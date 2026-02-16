مقتل 10 أشخاص في هجمات مسلحة في بوركينا فاسو

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
قتل عشرة أشخاص في سلسلة هجمات مسلحة على مواقع عسكرية في شمال وشرق بوركينا فاسو.
وأفادت مصادر أمنية بأن إحدى الجماعات المسلحة استهدفت موقعًا عسكريًا في تيتاو عاصمة ولاية لوروم في شمال البلاد.
ولفتت المصادر الانتباه إلى أن جماعة مسلحة شنت هجومًا على مفرزة عسكرية في بيلانغا شرق البلاد، موضحة أن جزءًا كبيرًا من المفرزة تعرّض للتخريب، وسقط نحو عشرة قتلى من جنود ومساعدين مدنيين للجيش.