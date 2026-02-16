مقتل 10 أشخاص في هجمات مسلحة في بوركينا فاسو

قتل عشرة أشخاص في سلسلة هجمات مسلحة على مواقع عسكرية في شمال وشرق بوركينا فاسو.

هجمات مسلحة

وأفادت مصادر أمنية بأن إحدى الجماعات المسلحة استهدفت موقعًا عسكريًا في تيتاو عاصمة ولاية لوروم في شمال البلاد.

ولفتت المصادر الانتباه إلى أن جماعة مسلحة شنت هجومًا على مفرزة عسكرية في بيلانغا شرق البلاد، موضحة أن جزءًا كبيرًا من المفرزة تعرّض للتخريب، وسقط نحو عشرة قتلى من جنود ومساعدين مدنيين للجيش.