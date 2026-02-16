Icon

مقتل 10 أشخاص في هجمات مسلحة في بوركينا فاسو

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١١ مساءً
مقتل 10 أشخاص في هجمات مسلحة في بوركينا فاسو
المواطن - فريق التحرير

قتل عشرة أشخاص في سلسلة هجمات مسلحة على مواقع عسكرية في شمال وشرق بوركينا فاسو.

هجمات مسلحة

وأفادت مصادر أمنية بأن إحدى الجماعات المسلحة استهدفت موقعًا عسكريًا في تيتاو عاصمة ولاية لوروم في شمال البلاد.

سلمان للإغاثة يوزّع 1.000 سلة غذائية في بوركينا فاسو

سلمان للإغاثة يوزّع 1.500 سلة غذائية في بوركينا فاسو

ولفتت المصادر الانتباه إلى أن جماعة مسلحة شنت هجومًا على مفرزة عسكرية في بيلانغا شرق البلاد، موضحة أن جزءًا كبيرًا من المفرزة تعرّض للتخريب، وسقط نحو عشرة قتلى من جنود ومساعدين مدنيين للجيش.

