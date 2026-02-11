مقتل 9 أشخاص وإصابة 27 في إطلاق نار بمدرسة غرب كندا

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، أمس الثلاثاء، جراء حادث إطلاق نار استهدف مدرسة ثانوية وأحد المنازل في منطقة تامبلر ريدج النائية بمقاطعة بريتيش كولومبيا غرب كندا، بحسب ما أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية.

وأوضحت الشرطة في بيان رسمي أنه تم العثور على جثة شخص يُعتقد أنه منفذ الهجوم، مشيرة إلى أن سبب الوفاة يبدو ناجمًا عن انتحار. ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن هوية المشتبه به، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بأن مطلق النار امرأة، دون تأكيد رسمي لذلك.

إصابة 27 شخصًا

وأسفر الهجوم عن إصابة 27 شخصًا، من بينهم حالتان وُصفتا بالخطيرتين، فيما تراوحت إصابات الباقين بين طفيفة ومتوسطة وغير مهددة للحياة.

وبحسب البيان، تلقت السلطات بلاغًا بعد ظهر الثلاثاء يفيد بوجود مسلح داخل مدرسة تامبلر ريدج الثانوية. وبعد تمشيط المدرسة، عثرت فرق الأمن على ستة قتلى داخل المبنى، فيما توفي شخص سابع متأثرًا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى.

وأضافت الشرطة أنها حددت موقعًا ثانيًا يُعتقد بارتباطه بالحادث، حيث عُثر على جثتي ضحيتين إضافيتين داخل أحد المنازل في المنطقة.

من جهته، قال قائد المنطقة الشمالية في الشرطة الكندية، كين فلويد، إن “الوضع كان متقلبًا وسريع التطور”، مشيدًا بسرعة استجابة المدرسة وفرق الطوارئ والمجتمع المحلي، والتي وصفها بالحاسمة في التعامل مع الحادث.

وتقع منطقة تامبلر ريدج على بُعد أكثر من 1100 كيلومتر شمال مدينة فانكوفر، أكبر مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا، وتُعد من المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.