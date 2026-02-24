Icon

الشنّة والمجلاد.. وسيلتان تقليديتان لحفظ التمور في العُلا Icon تعرف على حقوق وواجبات العمالة المنزلية في السعودية Icon مقيم يستوقف العابرين في العرضيات لدعوتهم للإفطار ولقطات توثق Icon العقال.. تاج الهوية السعودية ورمز للنخوة Icon أمانة جدة تضبط أكثر من 5,200 قطعة وملصق لملابس رياضية مقلدة Icon ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس في توقيت حرج Icon سبب خفي وراء فقدان السمع Icon الصندوق العقاري يُودع مليارًا و78 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني لشهر فبراير Icon هيئة العقار: انتهاء مدة تسجيل العقارات في حائل والرياض الخميس المقبل Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إستونيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية
حصاد اليوم

مقيم يستوقف العابرين في العرضيات لدعوتهم للإفطار ولقطات توثق

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٥ مساءً
مقيم يستوقف العابرين في العرضيات لدعوتهم للإفطار ولقطات توثق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقدم مقيم باكستاني على مبادرة لافتة في محافظة العرضيات، حيث استوقف عدداً من العابرين على الطريق السريع قبيل موعد الإفطار، داعيًا إياهم لمشاركته مائدة رمضان التي أعدها احتسابًا للأجر.

وأوضح المقيم بحسب العربية، أنه يحرص يوميًا على إيقاف السيارات المارة لدعوة أصحابها إلى الإفطار لوجه الله تعالى، مؤكدًا أن هدفه نيل الثواب في الشهر الفضيل. وأشار إلى أن المائدة التي يُعدّها تحتوي على مختلف أصناف الإفطار، مضيفًا: “كله من خير السعودية”، في إشارة إلى وفرة الدعم والخير الذي يجده في المملكة.

قد يهمّك أيضاً
أمطار ورياح على العرضيات حتى المساء 

أمطار ورياح على العرضيات حتى المساء 

حالة مطرية على العرضيات وأضم وميسان

حالة مطرية على العرضيات وأضم وميسان

ولاقت المبادرة استحسان عدد من المارة، الذين أشادوا بروح التكافل والعطاء التي تجسدها مثل هذه المواقف، خاصة في شهر رمضان، حيث تتجلى قيم الكرم والتراحم بين أفراد المجتمع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد