مقيم يستوقف العابرين في العرضيات لدعوتهم للإفطار ولقطات توثق

أقدم مقيم باكستاني على مبادرة لافتة في محافظة العرضيات، حيث استوقف عدداً من العابرين على الطريق السريع قبيل موعد الإفطار، داعيًا إياهم لمشاركته مائدة رمضان التي أعدها احتسابًا للأجر.

وأوضح المقيم بحسب العربية، أنه يحرص يوميًا على إيقاف السيارات المارة لدعوة أصحابها إلى الإفطار لوجه الله تعالى، مؤكدًا أن هدفه نيل الثواب في الشهر الفضيل. وأشار إلى أن المائدة التي يُعدّها تحتوي على مختلف أصناف الإفطار، مضيفًا: “كله من خير السعودية”، في إشارة إلى وفرة الدعم والخير الذي يجده في المملكة.

ولاقت المبادرة استحسان عدد من المارة، الذين أشادوا بروح التكافل والعطاء التي تجسدها مثل هذه المواقف، خاصة في شهر رمضان، حيث تتجلى قيم الكرم والتراحم بين أفراد المجتمع.