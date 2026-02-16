Icon

مكافحة المخدرات تقبض على شخصين لترويجهما أقراصًا ممنوعة في عسير

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٣ مساءً
مكافحة المخدرات تقبض على شخصين لترويجهما أقراصًا ممنوعة في عسير
المواطن - فريق التحرير

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطنين بمنطقة عسير لترويجهما (7.504) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

