مكافحة المخدرات تقبض على مقيم هندي يروّج الشبو في الباحة

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٨ مساءً
مكافحة المخدرات تقبض على مقيم هندي يروّج الشبو في الباحة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الهندية في منطقة الباحة، بعد تورطه في ترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وأوضحت المديرية أنه جرى إيقاف المتهم، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم وفق الأنظمة المعمول بها.

وأكدت الجهات الأمنية استمرار جهودها في ملاحقة مروّجي ومهربي المخدرات، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المواد المخدرة، عبر الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقمين (999) و(994) في بقية مناطق المملكة، إضافة إلى رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني (Email:[email protected]).

وشددت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على أن جميع البلاغات تُستقبل بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ، في إطار تعزيز الأمن وحماية المجتمع من آفة المخدرات.

 

