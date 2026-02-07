مكة المكرمة تسجّل أعلى كمية أمطار بـ32,6 ملم في الخرمة

شهدت مناطق متفرقة في السعودية هطول أمطار بكميات متفاوتة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، إذ سجّلت الغريف في محافظة الخرمة بمنطقة مكة المكرمة، أعلى معدل لكميات هطول الأمطار، بلغ 32,6ملم، فيما سجّلت الركنة بالمويه 8,0 ملم، وميسان 1,7 ملم، وحداد بني مالك بالطائف 0,5 ملم.

هطول أمطار متفرقة

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ رصدت 51 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من التاسعة صباح الجمعة 6 فبراير وحتى التاسعة صباح السبت 7 فبراير 2026م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، حائل، الحدود الشمالية).

وأشار التقرير إلى تسجيل المدينة المنورة 11,6 ملم في ثرب بمحافظة مهد الذهب، و2,2 ملم في بلدية الحسو بالحناكية, فيما سجّلت محمية سجا الفرع بعفيف في منطقة الرياض 8,6 ملم، ومطار الملك خالد الدولي 5,0 ملم، والمجمعة 3,4 ملم، وكلٌ من الخرج، وحلبان بالقويعية 1,6 ملم, كما سجّلت منطقة القصيم 6,2 ملم في فرع الوزارة بالنبهانية، و3,9 ملم في الطرفية الغربية بالنبهانية، و1,4 ملم في حي العليا بالأسياح، و1,2 ملم في قبه بالأسياح.

وأوضح التقرير، أن منطقة الشرقية سجّلت 3,4 ملم في رأس تنورة، و2,9 ملم في حفر الباطن، و2,8 ملم في القاعدة البحرية بالجبيل، و2,6 ملم في كلٍ من القاعدة الجوية بحفر الباطن، ورأس مشعاب بالخفجي, و2,2 ملم في قرية الدغيثر بالخبر, كما سجّلت منطقة حائل 1,0 ملم في بقعاء، و0,8 ملم في الشنان, وسجّلت الحدود الشمالية 0,8 ملم في مطار رفحاء، و0,6 ملم في الشعبة برفحاء.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، عبر الرابط التالي: https://bit.ly/4cf3drc.