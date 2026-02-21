الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 646 مليون ريال في يومها الأول القيادة القطرية تهنئ الملك سلمان بمناسبة ذكرى يوم التأسيس ملك البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس يوم التأسيس.. قصة وطن انطلقت ملامحه الأولى من الدرعية تايوان ترصد 8 طائرات عسكرية و7 سفن حربية صينية حول أراضيها استمرار تفتيش منزل أندرو السابق في ويندسور بسبب علاقته بإبستين 3 مستشفيات تنال اعتماد “سباهي” في الرعاية المنزلية بالحدود الشمالية ترامب يفرض رسومًا شاملة جديدة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وضباب على 6 مناطق ولي العهد يستقبل في المدينة المنورة أصحاب الفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين
هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني والتمنيات له -حفظه الله- بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة، مشيدًا جلالته بهذه المناسبة بما حققته المملكة من الإنجازات الحضارية والتنموية الشاملة في مختلف المجالات والقطاعات، والتي عززت مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعبّر جلالته عن بالغ اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكدًا تطلعه الدائم إلى مواصلة وتنمية هذه العلاقات التاريخية بين البلدين، والدفع بها في مختلف أوجه مسارات العمل والتنسيق المشترك، بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
كما بعث جلالة ملك مملكة البحرين برقية تهنئة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.