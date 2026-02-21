ملك البحرين يهنئ الملك سلمان وولي العهد بذكرى يوم التأسيس

هنأ جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أطيب التهاني والتمنيات له -حفظه الله- بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، ولشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة، مشيدًا جلالته بهذه المناسبة بما حققته المملكة من الإنجازات الحضارية والتنموية الشاملة في مختلف المجالات والقطاعات، والتي عززت مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعبّر جلالته عن بالغ اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو مستمر على الأصعدة والمستويات كافة، مؤكدًا تطلعه الدائم إلى مواصلة وتنمية هذه العلاقات التاريخية بين البلدين، والدفع بها في مختلف أوجه مسارات العمل والتنسيق المشترك، بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

كما بعث جلالة ملك مملكة البحرين برقية تهنئة، إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.