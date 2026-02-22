Icon

ملك المغرب يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٣ مساءً
المواطن - واس

هنأ جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن تهنئة له -حفظه الله- بهذه المناسبة، راجيًا من الله تعالى أن يديم على المملكة وشعبها الرقي والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.

وقال جلالته:”وأغتنمها مناسبة سعيدة لكي أجدد لكم الإعراب عن بالغ اعتزازي بالعلاقات المتميزة والمترسخة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، التي نحرص سويًا على تعزيزها والارتقاء بها في كافة الميادين، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين وتطلعاتهما إلى المزيد من الرفعة والازدهار”.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والهناء وطول العمر.

كما بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق الأمنيات للشعب السعودي باطراد الازدهار والرفاه، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على سموه بالصحة والعافية والسعادة.

