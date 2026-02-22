Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يقيم حفل إفطار رمضاني

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٣ مساءً
مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يقيم حفل إفطار رمضاني
المواطن - فريق التحرير

أقام المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، مساء أمس، حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، بمقر سفارة المملكة بالقاهرة.

حضر الحفل معالي رئيس البرلمان العربي، ومندوبو الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية وكبار المسؤولين بالجامعة، وأعضاء الملحقيات التابعة للسفارة، وعدد من الشخصيات المهمة في جمهورية مصر العربية.

