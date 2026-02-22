مندوب المملكة لدى الجامعة العربية يقيم حفل إفطار رمضاني يوم التأسيس.. الأسواق الشعبية بالباحة تجسد عمق الهوية الوطنية أمانة جدة تعتمد برنامجًا احتفائيًا بمناسبة يوم التأسيس السعودية للكهرباء توضح سبب انقطاع الكهرباء في مباراة الخليج ونيوم الشؤون الإسلامية تباشر تنفيذ برنامجي خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في موريتانيا عاصفة تتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا وتحذيرات في نيويورك طقس الأحد.. أمطار وضباب ورياح نشطة على عدة مناطق ولي العهد يزور مسجد قباء في المدينة المنورة أمير تبوك: يوم التأسيس مناسبة نستلهم بها بكل فخر واعتزاز العمق التاريخي والجذور الراسخة منذ التأسيس الشيخ صالح المغامسي يؤم المصلين بصلاة العشاء في المسجد النبوي
أقام المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، مساء أمس، حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك، بمقر سفارة المملكة بالقاهرة.
حضر الحفل معالي رئيس البرلمان العربي، ومندوبو الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية وكبار المسؤولين بالجامعة، وأعضاء الملحقيات التابعة للسفارة، وعدد من الشخصيات المهمة في جمهورية مصر العربية.