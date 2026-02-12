Icon

منذ 125 عامًا.. تسجيل أول حالة وفاة بـ الكوليرا في بريطانيا

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
منذ 125 عامًا.. تسجيل أول حالة وفاة بـ الكوليرا في بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

سجلت بريطانيا، أول حالة وفاة لرجل ثمانيني للاشتباه في إصابته بمرض الكوليرا منذ أكثر من قرن من الزمان، في واقعة تعد الأولى من نوعها التي تشهدها البلاد منذ قرابة 125 عاماً.

وفارق المسن الحياة داخل مستشفى “جورج إليوت” بمدينة نونيتون، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل متسارع عقب شعوره بالتعب قبل نحو أسبوع في منزله.

أول حالة وفاة بـ الكوليرا في بريطانيا

وأوضحت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن المتوفى أصيب بنوع من البكتيريا يُعرف باسم “ضمة الكوليرا غير المسببة للسموم”، بحسب “دايلي ميل”.

وكان المريض قد نُقل إلى المستشفى بعد تراجع حاد في وظائفه الحيوية، وأبلغ الأطباء عائلته يوم الأحد الماضي بأن حالته حرجة للغاية، وظل يقاوم المرض حتى وافته المنية بحضور أفراد أسرته.

وأفادت تقارير محلية بأن الفقيد لم يغادر البلاد مؤخراً، مما أثار تساؤلات حول مصدر العدوى، خاصة وأنه كان يعيش حياة هادئة مع ابنه الأصغر.

سبب الإصابة بالكوليرا

تنتج الكوليرا عن عدوى معوية تسببها بكتيريا “Vibrio cholerae” نتيجة تناول طعام أو ماء ملوث، وتمتد فترة حضانتها من يوم واحد إلى خمسة أيام.

وتؤدي الإصابة إلى إسهال مائي حاد وتقيؤ، مما يسبب جفافاً شديداً قد يؤدي للوفاة إذا لم يتلقَّ المصاب العلاج الفوري.

يذكر أن هذا المرض تسبب في وفاة الآلاف خلال العصر الفيكتوري بين عامي 1831 و1865، لكنه اختفى تماماً بفضل تحسين مرافق الصرف الصحي وتوفر مياه الشرب النظيفة، حيث تعود آخر حالة وفاة مسجلة في بريطانيا إلى عام 1901م.

وتعتمد الوقاية من الكوليرا بشكل أساسي على النظافة الشخصية الصارمة، حيث لا ينتقل المرض عبر الاتصال المباشر مثل السعال أو العطس، بل من خلال المياه الملوثة.

وتشدد التوصيات الطبية على ضرورة غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، واستخدام المياه المغلية للشرب وتحضير الأطعمة.

