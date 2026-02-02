منصة أبشر توضح خطوات تمديد تأشيرة الزيارة المفردة والمتعددة

حددت منصة أبشر، خطوات تمديد تأشيرة الزيارة (المفردة – المتعددة) بكل سهولة.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة المفردة والمتعددة

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في منصة إكس، إن الخدمة تتيح تمديد تأشيرة الزيارة للمواطن والمقيم تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة والمفردة.

وأوضحت منصة أبشر، أنه يمكن الاستفادة وتنفيذ الخدمة، من خلال الخطوات التالية: