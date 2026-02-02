Icon

منصة أبشر توضح خطوات تمديد تأشيرة الزيارة المفردة والمتعددة

الإثنين ٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٩ مساءً
منصة أبشر توضح خطوات تمديد تأشيرة الزيارة المفردة والمتعددة
المواطن - فريق التحرير

حددت منصة أبشر، خطوات تمديد تأشيرة الزيارة (المفردة – المتعددة) بكل سهولة.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة المفردة والمتعددة

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في منصة إكس، إن الخدمة تتيح تمديد تأشيرة الزيارة للمواطن والمقيم تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة والمفردة.

وأوضحت منصة أبشر، أنه يمكن الاستفادة وتنفيذ الخدمة، من خلال الخطوات التالية:

  • أولا تسجيل الدخول إلى موقع أبشر
  • ثم اختيار الجوازات من خدماتي
  • ثم اختيار خدمات الزوار
  • اختيار تمديد تأشيرة الزيارة.

 

