منصة أبشر توضح خطوات تمديد تأشيرة الزيارة المفردة والمتعددة

حددت منصة أبشر، خطوات تمديد تأشيرة الزيارة (المفردة – المتعددة) بكل سهولة.
وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في منصة إكس، إن الخدمة تتيح تمديد تأشيرة الزيارة للمواطن والمقيم تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة والمفردة.
وأوضحت منصة أبشر، أنه يمكن الاستفادة وتنفيذ الخدمة، من خلال الخطوات التالية:
عبر منصة #أبشر.. يمكنك تمديد تأشيرة الزيارة (المفردة – المتعددة) بكل سهولة.#أسهل_أسرع pic.twitter.com/UAoCpQYC9X
— أبشر (@Absher) February 2, 2026