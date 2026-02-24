“منصة أجير”.. حلول للمنشآت السياحية للتعاقد مع قوى عاملة مؤقتة

أكّدت وزارة السياحة إمكانية تعاقد المرافق والأنشطة السياحية مع قوى عاملة مؤقتة لتلبية احتياجاتها خلال مواسم الذروة التي تشهد إقبالًا كثيفًا على خدمات الضيافة والسفر والسياحة وخارجها عبر منصة “أجير” التي تُشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشدّدت الوزارة على ضرورة تسجيل أي قوى عاملة مؤقتة أو موسمية عبر منصة “أجير” ضمانًا لانتظام العقود وتوثيقها، كما تقدّم خدمات منصة “أجير” حلولًا متكاملة ومرنة للمنشآت لكي تتعاقد مع قوى عاملة مؤقتة خلال مواسم الذروة أو خارجها، وتربط الأنشطة والمرافق السياحية بمواهب محلية جاهزة للعمل المؤقت وفق عقود نظامية وموثوقة.

حلول للمنشآت السياحية

وتستطيع مرافق الضيافة والأنشطة السياحية الأخرى التسجيل على منصة “أجير”، والإعلان عن شواغر مؤقتة أو موسمية،

واستخدام عدد من الخدمات كخدمة مواسم السياحة وغيرها، لتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية الإضافية خلال فترات الذروة، والاستفادة من خدمات قوى عاملة مؤقتة وفق ضوابط محددة وآلية منظمة تضمن سهولة التعاقد الموسمي ومرونته.

ويمكن للباحثين عن عمل التسجيل على المنصة لاستعراض الفرص المتاحة، والتقديم عليها إلكترونيًا، كما يتيح التسجيل على المنصة إصدار تصاريح عمل مؤقتة نظامية، بما يعزز موثوقية العلاقة التعاقدية ويضمن انتظام العمل وحقوق الطرفين.

وفي هذا السياق، شدّدت وزارة السياحة على جميع الأنشطة والمرافق السياحية ضرورة عدم التعاقد مع قوى عاملة مؤقتة أو موسمية خارج منصة “أجير”، والالتزام بعرض فرص العمل المؤقتة على المنصة حصرًا، وذلك حرصًا على الالتزام بالأنظمة واللوائح السارية وتجنّب العقوبات.

ونوهت الوزارة على ضرورة التزام الباحثين عن العمل بعدم قبول أي عروض أو إبرام أي عقود عمل مؤقت خارج منصة “أجير”، وذلك حفظًا لحقوقهم والتزامًا بالاشتراطات النظامية.

يأتي هذا التذكير الصادر عن الوزارة، بالتزامن مع بداية موسم ارتفاع الطلب على خدمات الضيافة وغيرها من الخدمات السياحية في منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان، واستعدادًا لموسم الحج المقبل، حيث أكّدت الوزارة على جميع المرافق السياحية ضرورة توفير قوى عاملة كافية لضمان جودة الخدمات المقدّمة لضيوف الرحمن، وتأمين إقامة مريحة تُثري رحلتهم وتمكّنهم من أداء مناسكهم بيُسر وطمأنينة.

ودعت وزارة السياحة جميع المرافق الراغبة في الاستفادة من هذه الخدمات إلى زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة (https://mt.gov.sa/human-capital/ajeer-tourism).