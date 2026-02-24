Icon

ضمن جهودها لتعظيم الأثر الخيري وتيسير سبل التبرع

منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي

الثلاثاء ٢٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٥ مساءً
منصة إحسان تتيح اغتنام فرصة تفطير صائمي الحرمين الشريفين عبر منصتها وتطبيقها الذكي
المواطن - واس

أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بالتعاون مع الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن إتاحة الفرصة للمحسنين والراغبين في البذل والعطاء للمشاركة في مشروع “سفر الإفطار” داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وذلك ضمن جهودها لتعظيم الأثر الخيري وتيسير سبل التبرع عبر قنوات رسمية وآمنة.

ويهدف المشروع إلى تمكين أفراد المجتمع من الإسهام في تفطير المعتمرين والمصلين في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك، عبر آلية رقمية متقدمة تضمن سرعة تنفيذ عمليات التبرع، وشفافية التوزيع، وموثوقية إيصال الوجبات لمستحقيها وفق أعلى معايير الحوكمة.

وأوضحت المنصة أن التبرع يتم بخطوات إلكترونية ميسّرة عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الذكي، من خلال الدخول إلى قائمة “فرص التبرع” واختيار فرص التبرع المخصصة للحرمين الشريفين، مع توفير خيارات دفع متعددة تسهّل على المتبرعين إتمام صدقاتهم بكل يسر.

وأكدت “إحسان” أن المشروع يأتي امتدادًا لشراكاتها الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة بخدمة الحرمين الشريفين، بما يعزز التكامل المؤسسي في خدمة قاصديدهما من المعتمرين والمصلين، مستندة إلى بنية رقمية متطورة تسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة العمل الخيري في المملكة بموثوقية عالية.

ودعت المنصة عموم المحسنين إلى اغتنام فضل تفطير الصائمين في الحرمين الشريفين حيث الأجر مضاعف، مشيرةً إلى أن فرص التبرع متاحة على خلال شهر رمضان عبر الموقع الإلكتروني (ehsan.sa)، والتطبيق، إضافة إلى الرقم الموحد (8001247000).

