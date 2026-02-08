منصة قبول تحدد آخر موعد لأداء اختبار القدرات العامة

حددت المنصة الوطنية للقبول الموحد “قبول” يوم الثلاثين من شهر يونيو موعداً نهائياً للمرحلة التاسعة، والتي تعنى بآخر موعد متاح لأداء اختبار القدرات العامة، لاستكمال متطلبات النسبة الموزونة للمتقدمين.

أداء اختبار القدرات العامة

وأوضحت المنصة تفاصيل الجدول الزمني المعتمد للعام الدراسي 1448 هـ ، متضمناً 11 مرحلة إجرائية للقبول الجامعي والابتعاث، تبدأ نوفمبر المقبل وتنتهي بإعلان النتائج النهائية يوليو القادم.

وحددت المنصة المواعيد الرسمية الدقيقة لإجراءات القبول والنتائج والابتعاث للعام الدراسي القادم 1448 هـ ، مستهدفة خريجي الثانوية العامة الطامحين لمقاعد الجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني.

واعتمدت المنصة جدولاً زمنياً مفصلاً يمتد عبر إحدى عشرة مرحلة متتابعة، تنطلق المرحلة الأولى منها في الخامس من شهر نوفمبر وتستمر حتى الرابع والعشرين من شهر يونيو، مخصصة لإضافة الرغبات واستعراض التخصصات المتاحة للطلبة.