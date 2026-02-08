Icon

ضربات أمنية تستهدف أباطرة القرصنة الإلكترونية في مصر Icon منصة قبول تحدد آخر موعد لأداء اختبار القدرات العامة Icon عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتخلّف وفيات وأضرارًا واسعة Icon تطوير برمجيات جديدة لتحسين دقة صور الأقمار الاصطناعية Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض حلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن Icon مساند: حالة واحدة للإعفاء من رسوم التأشيرة Icon برنامج ريف يوضح موعد صدور نتائج الأهلية Icon وقاء مكة المكرمة يكثف جهوده لمكافحة نواقل الأمراض وتعزيز مفهوم الصحة الواحدة Icon المياه الوطنية: تنفيذ مشروعين لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بالقصيم Icon التأمينات الاجتماعية توضح السن الأدنى للاشتراك الإلزامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

منصة قبول تحدد آخر موعد لأداء اختبار القدرات العامة

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٨ صباحاً
منصة قبول تحدد آخر موعد لأداء اختبار القدرات العامة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت المنصة الوطنية للقبول الموحد “قبول” يوم الثلاثين من شهر يونيو موعداً نهائياً للمرحلة التاسعة، والتي تعنى بآخر موعد متاح لأداء اختبار القدرات العامة، لاستكمال متطلبات النسبة الموزونة للمتقدمين.

أداء اختبار القدرات العامة

وأوضحت المنصة تفاصيل الجدول الزمني المعتمد للعام الدراسي 1448 هـ ، متضمناً 11 مرحلة إجرائية للقبول الجامعي والابتعاث، تبدأ نوفمبر المقبل وتنتهي بإعلان النتائج النهائية يوليو القادم.

قد يهمّك أيضاً
تقويم التعليم تعلن مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي

تقويم التعليم تعلن مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي

عدد أسئلة اختبار القدرات العامة الرقمي

عدد أسئلة اختبار القدرات العامة الرقمي

وحددت المنصة المواعيد الرسمية الدقيقة لإجراءات القبول والنتائج والابتعاث للعام الدراسي القادم 1448 هـ ، مستهدفة خريجي الثانوية العامة الطامحين لمقاعد الجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني.

واعتمدت المنصة جدولاً زمنياً مفصلاً يمتد عبر إحدى عشرة مرحلة متتابعة، تنطلق المرحلة الأولى منها في الخامس من شهر نوفمبر وتستمر حتى الرابع والعشرين من شهر يونيو، مخصصة لإضافة الرغبات واستعراض التخصصات المتاحة للطلبة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد