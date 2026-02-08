ضربات أمنية تستهدف أباطرة القرصنة الإلكترونية في مصر منصة قبول تحدد آخر موعد لأداء اختبار القدرات العامة عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتخلّف وفيات وأضرارًا واسعة تطوير برمجيات جديدة لتحسين دقة صور الأقمار الاصطناعية معرض الدفاع العالمي 2026.. وزارة الداخلية تعرض حلول تقنية تستشرف مستقبل الأمن مساند: حالة واحدة للإعفاء من رسوم التأشيرة برنامج ريف يوضح موعد صدور نتائج الأهلية وقاء مكة المكرمة يكثف جهوده لمكافحة نواقل الأمراض وتعزيز مفهوم الصحة الواحدة المياه الوطنية: تنفيذ مشروعين لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بالقصيم التأمينات الاجتماعية توضح السن الأدنى للاشتراك الإلزامي
حددت المنصة الوطنية للقبول الموحد “قبول” يوم الثلاثين من شهر يونيو موعداً نهائياً للمرحلة التاسعة، والتي تعنى بآخر موعد متاح لأداء اختبار القدرات العامة، لاستكمال متطلبات النسبة الموزونة للمتقدمين.
وأوضحت المنصة تفاصيل الجدول الزمني المعتمد للعام الدراسي 1448 هـ ، متضمناً 11 مرحلة إجرائية للقبول الجامعي والابتعاث، تبدأ نوفمبر المقبل وتنتهي بإعلان النتائج النهائية يوليو القادم.
وحددت المنصة المواعيد الرسمية الدقيقة لإجراءات القبول والنتائج والابتعاث للعام الدراسي القادم 1448 هـ ، مستهدفة خريجي الثانوية العامة الطامحين لمقاعد الجامعات الحكومية وكليات التدريب التقني.
واعتمدت المنصة جدولاً زمنياً مفصلاً يمتد عبر إحدى عشرة مرحلة متتابعة، تنطلق المرحلة الأولى منها في الخامس من شهر نوفمبر وتستمر حتى الرابع والعشرين من شهر يونيو، مخصصة لإضافة الرغبات واستعراض التخصصات المتاحة للطلبة.