Icon

السعودية تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم Icon كريم بنزيما هلالي.. تفاصيل أول يوم في معقل الزعيم Icon سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل Icon وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة Icon اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات Icon الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن” Icon حملة “بصمة السلامة” تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة Icon تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية Icon من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة

الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٦ مساءً
من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رُصدت مساء اليوم الثلاثاء، من سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بقعٌ شمسيةٌ كبيرة ظهرت بوضوح على قرص الشمس.

بقع شمسية نشطة بسماء المملكة

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أنه تم توثيق ظهور عددٍ من البقع الشمسية النشطة، مبينًا أن هذه الظاهرة تُعد مؤشرًا على ارتفاع مستوى النشاط الشمسي ضمن الدورة الشمسية الخامسة والعشرين.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في النيجر

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في النيجر

أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان يعزز الشراكة السعودية التركية 2026

أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان يعزز الشراكة السعودية التركية 2026

وأضاف خليفة أن زيادة النشاط الشمسي قد تُصاحبها ظواهر مغناطيسية، من بينها الرياح الشمسية واحتمالية حدوث عواصف شمسية، يكون لها تأثيرات على طبقات الغلاف الجوي العليا، إضافة إلى شبكات الاتصالات والأقمار الاصطناعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان يعزز الشراكة السعودية التركية 2026
السعودية اليوم

أردوغان في الرياض: لقاء محمد بن سلمان...

السعودية اليوم
السعودية تقدّم 10 ملايين دولار دعمًا لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان
أخبار رئيسية

السعودية تقدّم 10 ملايين دولار دعمًا لتوفير...

أخبار رئيسية
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني في النيجر
السعودية اليوم

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري...

السعودية اليوم
السعودية ترحب بوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”
السعودية اليوم

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار بين الحكومة...

السعودية اليوم
السعودية تُشارك في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين
أخبار رئيسية

السعودية تُشارك في اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ...

أخبار رئيسية