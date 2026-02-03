السعودية تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم كريم بنزيما هلالي.. تفاصيل أول يوم في معقل الزعيم سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن” حملة “بصمة السلامة” تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة
رُصدت مساء اليوم الثلاثاء، من سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بقعٌ شمسيةٌ كبيرة ظهرت بوضوح على قرص الشمس.
وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أنه تم توثيق ظهور عددٍ من البقع الشمسية النشطة، مبينًا أن هذه الظاهرة تُعد مؤشرًا على ارتفاع مستوى النشاط الشمسي ضمن الدورة الشمسية الخامسة والعشرين.
وأضاف خليفة أن زيادة النشاط الشمسي قد تُصاحبها ظواهر مغناطيسية، من بينها الرياح الشمسية واحتمالية حدوث عواصف شمسية، يكون لها تأثيرات على طبقات الغلاف الجوي العليا، إضافة إلى شبكات الاتصالات والأقمار الاصطناعية.