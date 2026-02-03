من سماء السعودية.. رصد مجموعة بقع شمسية نشطة

رُصدت مساء اليوم الثلاثاء، من سماء مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بقعٌ شمسيةٌ كبيرة ظهرت بوضوح على قرص الشمس.

بقع شمسية نشطة بسماء المملكة

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أنه تم توثيق ظهور عددٍ من البقع الشمسية النشطة، مبينًا أن هذه الظاهرة تُعد مؤشرًا على ارتفاع مستوى النشاط الشمسي ضمن الدورة الشمسية الخامسة والعشرين.

وأضاف خليفة أن زيادة النشاط الشمسي قد تُصاحبها ظواهر مغناطيسية، من بينها الرياح الشمسية واحتمالية حدوث عواصف شمسية، يكون لها تأثيرات على طبقات الغلاف الجوي العليا، إضافة إلى شبكات الاتصالات والأقمار الاصطناعية.