مها بنت مشاري: يوم التأسيس هوية وطن قامت على العلم والعدل

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٤ مساءً
مها بنت مشاري: يوم التأسيس هوية وطن قامت على العلم والعدل
المواطن - فريق التحرير

رفعت الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود، نائب رئيس جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله– وللشعب السعودي الوفي بمناسبة ذكرى “يوم التأسيس”، مؤكدة أن هذه المناسبة هي استحضارٌ لثلاثة قرون من الصمود والبناء وتجسيدٌ لعمق الدولة السعودية الضارب في جذور التاريخ.

وقالت: “إن يوم التأسيس ليس مجرد ذكرى عابرة، بل هو احتفاءٌ بالهوية الوطنية التي قامت على ركيزتي العلم والعدل، فالمملكة، منذ بزوغ فجرها الأول، أدركت أن استدامة الأوطان وقوتها تكمن في صناعة الإنسان المتسلح بالمعرفة؛ لذا نرى اليوم هذا الارتباط الوثيق بين تاريخنا العريق وبين نهضتنا العلمية الكبرى التي نعيشها تحت ظلال رؤية 2030، حيث تحول العلم من خيار إلى ضرورة سيادية في مسيرة بناء الدولة”.

وفيما يخص دور الصروح التعليمية، أوضحت: “في جامعة الفيصل، نؤمن بأن الاحتفاء بالوطن يتجلى في تحويل هذه المناسبات إلى طاقة عمل وإنجاز؛ فالعلم هو جسرنا نحو المستقبل، ونحن في الجامعة نستمد من تاريخنا الملهم العزيمة لتقديم مخرجات بحثية وعلمية تليق بمكانة المملكة العالمية. إننا لا نبني عقولاً فحسب، بل نصقل هويات وطنية قادرة على تمثيل ثقافة التأسيس في كل محفل دولي”.

واختتمت الأميرة مها بنت مشاري تصريحها بالحديث عن الدور الوطني للمؤسسات، قائلة: “إن المسؤولية الاجتماعية للجامعات اليوم تتجاوز أسوار القاعات الدراسية؛ فهي تقع في قلب الحراك الوطني، وإن دورنا كجامعات وطنية هو تعزيز قيم الانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع، وترجمة الولاء للوطن عبر مبادرات مجتمعية وبحثية تخدم الصالح العام. فالتزامنا بالمسؤولية الاجتماعية هو في حقيقته وفاءٌ لميثاق التأسيس، واستثمارٌ في أغلى مقدرات هذا الوطن ليبقى شامخاً بعلم أبنائه وعمق تاريخه”.

