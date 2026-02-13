مواقف الرياض تعلن عن تفعيل المواقف المدارة المجانية في ثلاثة أحياء سكنية

أعلنت “مواقف الرياض” تفعيل المواقف المدارة المجانية في ثلاثة أحياء سكنية جديدة، وهي: حي الملك سلمان، وحي الملك عبدالله، وحي المحمدية، وذلك ابتداءً من 15 فبراير، ضمن خطتها التوسعية المستمرة لتنظيم الوقوف داخل الأحياء وتحسين جودة حياة السكان وزوارهم، في خطوة تعكس انتقال المشروع إلى مرحلة تشغيلية أكثر اتساعًا ومواكبة لاحتياجات الساكنين وزائريهم.

ويأتي هذا التفعيل استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في الأحياء التي سبق تفعيلها، وهي: الورود، والرحمانية، والمروج، والعليا، والسليمانية، حيث أُصدر أكثر من 40 ألف تصريح سكني وتصريح زائر خلال الفترة الماضية، في مؤشر واضح على تفاعل السكان، وحرصهم على تنظيم المواقف داخل الأحياء السكنية والحد من تسرب المركبات من الشوارع التجارية إلى داخل الأحياء، إلى جانب تفاعلهم الإيجابي مع الرسائل التوعوية والإشعارات المسبقة المرتبطة بالتفعيل، والتي تُرسل للسكان قبل بدء التطبيق بمدة كافية لضمان الجاهزية والاستعداد.

خطوة تشغيلية متقدمة

ويُعد تفعيل ثلاثة أحياء في وقت واحد خطوة تشغيلية متقدمة تعكس مستوى الجاهزية التشغيلية، حيث تسهم المواقف المدارة المجانية في الحد من مظاهر الوقوف العشوائي، وتقليل تسرب المركبات من المناطق والشوارع التجارية المجاورة إلى داخل الأحياء السكنية، مما ينعكس بشكل مباشر على راحة السكان، وسهولة عثورهم على مواقف قريبة من منازلهم، وتحسن المشهد الحضري داخل تلك الأحياء.

وتؤكد “مواقف الرياض” أن المواقف المدارة المجانية تراعي احتياجات سكان الأحياء وطبيعة الحياة الاجتماعية فيها، فيما يمكن لأقارب السكان من الدرجة الأولى (الوالدين والأبناء) إصدار تصاريح سكنية مجانية صالحة لمدة عام كامل قابلة للتجديد، وتُسْتَخْرَج بسهولة عبر تطبيق “مواقف الرياض” بعد إضافة عنوان الساكن بوصفه عنوانًا وطنيًّا إضافيًّا.

كما يمكن للسكان إصدار تصاريح للزوار وفق احتياجاتهم، سواء من خلال الدعوة الخاصة للزيارات التي تقل عن 20 مركبة، التي تتيح تنظيم وقوف عدد محدد من المركبات داخل نطاق الحي، أو الدعوة العامة المخصصة للمناسبات والتجمعات الكبيرة، التي لا تتطلب إدخال بيانات المركبات، مما يسهّل استضافة الضيوف مع الحفاظ على تنظيم الوقوف داخل الحي بكل يسر.

ويأتي هذا التفعيل ضمن خطة توسعية أوسع للمواقف المدارة المجانية في مدينة الرياض خلال عام 2026، وستشمل عددًا من الأحياء في وسط وشرق الرياض وفق خطة تشغيلية مرحلية تهدف إلى تعزيز كفاءة تنظيم الوقوف داخل الأحياء السكنية ورفع جودة الحياة فيها.