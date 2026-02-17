Icon

موجة ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢١ صباحاً
موجة ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة ضباب على المنطقة الشرقية والتي تشمل محافظة العديد، ورياحٍ نشطةٍ وأتربة مثارة على ذعبلوتن؛ مما تسبب تأثيراتهما في شبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية (1-3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبين المركز أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 صباحًا.

