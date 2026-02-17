موجة ضباب ورياح نشطة على المنطقة الشرقية

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة ضباب على المنطقة الشرقية والتي تشمل محافظة العديد، ورياحٍ نشطةٍ وأتربة مثارة على ذعبلوتن؛ مما تسبب تأثيراتهما في شبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية (1-3) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.
وبين المركز أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 صباحًا.