Icon

وزير التجارة يصدر قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة أبها Icon لقطات من صلاة التراويح في الحرم المكي ثاني ليالي رمضان Icon الزكاة والضريبة والجمارك تتيح للأفراد إخراج الزكاة اختياريًا عبر منصة “زكاتي” Icon جموع الصائمين يصطفون لتناول موائد الإفطار بـ المسجد النبوي أول أيام رمضان Icon موسم الدرعية 25 / 26 يعلن تمديد عدد من برامجه Icon الأرصاد: تنفيذ تمرين “رصد 11” لرفع الجاهزية في موسم رمضان Icon أمانة المدينة المنورة: إصدار أكثر من 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة “بلدي” Icon بتوجيه وزير الداخلية.. ترقية 4333 فردًا من منسوبي الأمن العام Icon وزارة الإعلام توقع اتفاقيات مع 9 شركات لتأهيل الكفاءات الوطنية ضمن برنامج ابتعاث الإعلام Icon جوازات مطار الملك عبدالعزيز تستقبل أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين للعمرة خلال رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

موسم الدرعية 25 / 26 يعلن تمديد عدد من برامجه

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٤ مساءً
موسم الدرعية 25 / 26 يعلن تمديد عدد من برامجه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن موسم الدرعية (25 / 26) تمديد عدد من برامجه، استجابةً للإقبال الكبير الذي شهدته منذ انطلاقها، وما رافقها من حضور لافت وتفاعل واسع من مختلف الزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها.

وشمل التمديد ثلاثة من أبرز البرامج، هي: هل القصور، والحويّط، وسمحان، وذلك حتى الأسبوع الرابع من مارس المقبل، فيما تواصل ليالي الدرعية حضورها بوصفها برنامجًا مستمرًا منذ انطلاق الموسم.

قد يهمّك أيضاً
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال

4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال

مدير موسم الدرعية تناقش استراتيجيات التفاعل الرقمي

مدير موسم الدرعية تناقش استراتيجيات التفاعل الرقمي

تمديد برامج موسم الدرعية

وأوضحت مدير الموسم أحلام آل ثنيان، أن قرار التمديد جاء بعد رصد مؤشرات حضور مرتفعة طوال الفترة الماضية، مما يعكس مكانة الموسم كوجهة ثقافية وتاريخية تستقطب مختلف الفئات، مؤكدة أن التفاعل الإيجابي شكّل دافعًا مباشرًا لإتاحة الفرصة أمام شريحة أكبر من الجمهور للاستفادة من التجارب المقدمة.

ورفعت مدير الموسم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على ما توليه من دعم متواصل لقطاعات الثقافة والسياحة، وما يحظى به موسم الدرعية من اهتمام ومتابعة أسهمت في تعزيز مكانته محليًّا ودوليًّا.

وأكدت أن النجاحات المتحققة، التي تعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية، جاءت بدعم وتمكين من معالي وزير السياحة أمين عام مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية الأستاذ أحمد الخطيب، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة وترسيخ حضور المملكة كوجهة عالمية للثقافة والسياحة.

ويُعدُّ موسم الدرعية أحد أبرز المواسم الوطنية التي تحتفي بالإرث التاريخي للمكان، وتقدم برامج متنوعة تعكس هوية المنطقة وتاريخها، ضمن تجربة متكاملة تجمع بين الأصالة والمستقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد