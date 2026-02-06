Icon

تسريبات تشير إلى طرحه في فبراير

موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي

الجمعة ٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٧ مساءً
موعد إطلاق آيفون 17e الاقتصادي
المواطن - فريق التحرير

تتزايد التوقعات خلال الأيام الأخيرة بشأن اقتراب شركة آبل من إطلاق هاتف آيفون جديد ضمن الفئة الاقتصادية، وسط حديث متنامٍ عن هاتف آيفون 17e المرتقب.

وبحسب تقرير نشره موقع Macwelt، النسخة الألمانية من موقع Macworld، من المتوقع أن تطرح آبل هاتف آيفون 17e في الأسواق يوم 19 فبراير المقبل، وذلك بعد مرور عام كامل على إطلاق هاتف آيفون 16e.

وأوضح التقرير أن هذه المعلومات مستندة إلى مصدر غير معلن، قال إنها متداولة بين مصنّعي أغطية الهواتف وملحقات آيفون، مشيرًا إلى أن موعد الإطلاق المرجح سيكون يوم الخميس 19 فبراير. ونقل موقع 9to5Mac المتخصص في أخبار التكنولوجيا هذه التفاصيل، والتي اطّلعت عليها “العربية Business”.

ورغم تداول هذا التاريخ، أشار تقرير Macwelt إلى أن اختيار يوم الخميس للإطلاق يظل غير معتاد بالنسبة لآبل، إذ اعتادت الشركة الإعلان عن أجهزتها الجديدة في بداية الأسبوع، وتحديدًا أيام الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء.

كما لفت التقرير إلى أن آبل لا تشارك عادةً مواعيد الإطلاق الدقيقة مع مصنّعي الإكسسوارات والملحقات، ما يضع بعض علامات الاستفهام حول دقة التسريبات. ومع ذلك، تبقى احتمالية إطلاق هاتف آيفون 17e خلال شهر فبراير قوية، خاصة عند مقارنتها بالجدول الزمني لإطلاق الطراز الاقتصادي في العام الماضي.

وتترقب الأسواق أي إعلان رسمي من آبل خلال الفترة المقبلة، في ظل الاهتمام المتزايد بهواتف الفئة المتوسطة التي تستهدف شريحة أوسع من المستخدمين.

