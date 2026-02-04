Icon

يستطيع المستفيدون معرفة قيمة الدعم المستحقة باستخدام حاسبة الدعم

موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:١٨ مساءً
موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 .. تفاصيل الاستحقاق وطريقة معرفة المبلغ
المواطن - فريق التحرير

قال حساب المواطن إنه لم تصدر حتى الآن مبالغ دفعة شهر فبراير 2026 لمستفيدي البرنامج، ومن المتوقع أن يشمل الدعم المستحق جميع المؤهلين اعتبارًا من 10 فبراير 2026.

موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بشأن موعد إيداع حساب المواطن لشهر فبراير 2026 عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء.

ويستطيع المستفيدون معرفة قيمة الدعم المستحقة لهم باستخدام حاسبة الدعم التقديرية المتاحة على الموقع الرسمي للبرنامج، والتي تساعد على تقدير المبلغ قبل موعد الإيداع الرسمي.

وأكد برنامج حساب المواطن على أهمية التأكد من استكمال البيانات الشخصية والإفصاح عن جميع مصادر الدخل لضمان الحصول على الدعم كاملاً في موعده.

الاعتراض في حساب المواطن

وبيّن البرنامج أن الاعتراضات التي تمت الموافقة عليها بعد تاريخ 10 يناير، سيتم إدراجها ضمن دورة دراسة الأهلية لشهر مارس، على أن يتم إبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عبر حسابه في خانة دراسة الأهلية، ولن تشمل هذه الحالات دفعة شهر فبراير.

وفي سياق متصل، أتاح حساب المواطن للمستفيدين إمكانية معرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال حاسبة الدعم التقديرية، وذلك عبر الدخول إلى موقع البرنامج، ثم الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية، وإدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا، وعدد التابعين فوق 18 عامًا، ثم إدخال إجمالي الدخل الشهري للأسرة والضغط على خيار “احسب”.

وأوضح البرنامج أن الحاسبة التقديرية تُمكّن المستفيد من معرفة مبلغ الدعم الشهري للأسرة، وحد الإعفاء من التناقص، إضافة إلى حد الدخل المانع.

التحقق من البيانات

كما جدّد حساب المواطن التأكيد على أنه يتم التحقق من بيانات المستفيدين بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها لكل دفعة، مشيرًا إلى أن أي تغيير يطرأ على البيانات يستدعي إعادة دراستها والتحقق منها، ومن ثم إعادة تقييم الاستحقاق.

ودعا البرنامج المستفيدين إلى متابعة حساباتهم بشكل مستمر، والتأكد من تحديث البيانات لمعرفة قيمة الاستحقاق بشكل دقيق.

