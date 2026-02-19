موعد التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي خلال شهر رمضان

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن موعد بدء التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي للرجال والنساء خلال شهر رمضان، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 03 رمضان 1447 هـ، عند الساعة 11:00 صباحًا.

وأوضحت الهيئة أن بداية الاعتكاف سيبدأ في يوم 20 رمضان، ويستمر نهاية يوم 30 رمضان، وذلك وفق التنظيم المعتمد.

وبيّنت أن التسجيل يتم من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني: https://eservices.alharamain.gov.sa/login، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، أو الدخول عبر منصة “نفاذ” للمواطنين والمقيمين، يلي ذلك اختيار موقع الاعتكاف في المسجد النبوي، والموافقة على الشروط والأحكام، واستكمال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

وأفادت الهيئة أن الطلبات ستخضع للمراجعة وفق الطاقة الاستيعابية المحددة، وفي حال قبول الطلب سيتم إشعار المتقدم برسالة نصية تتضمن تفاصيل الترشيح.

وأكدت الهيئة حرصها على تنظيم خدمات الاعتكاف وفق إجراءات تيسّر للمعتكفين أداء عباداتهم في أجواء إيمانية منظمة وآمنة، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي خلال شهر رمضان.