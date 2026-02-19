Icon

وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة PARSONS Icon جهود متكاملة في الحرمين الشريفين تستقبل الملايين خلال رمضان Icon وزير الخارجية الأمريكي: إعمار غزة السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار Icon موعد التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي خلال شهر رمضان Icon الدفاع المدني يوضّح طرق التعامل مع تسرّب الغاز Icon وزير الدفاع يُقلد قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة Icon وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة Icon معونة شهر رمضان.. صرف 1000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع Icon الجبير بـ "مجلس السلام": السعودية ستقدم مليار دولار لتخفيف معاناة الفلسطينيين

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم

موعد التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي خلال شهر رمضان

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
موعد التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي خلال شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن موعد بدء التسجيل للاعتكاف في المسجد النبوي للرجال والنساء خلال شهر رمضان، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 03 رمضان 1447 هـ، عند الساعة 11:00 صباحًا.

وأوضحت الهيئة أن بداية الاعتكاف سيبدأ في يوم 20 رمضان، ويستمر نهاية يوم 30 رمضان، وذلك وفق التنظيم المعتمد.

وبيّنت أن التسجيل يتم من خلال الدخول إلى الرابط الإلكتروني: https://eservices.alharamain.gov.sa/login، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، أو الدخول عبر منصة “نفاذ” للمواطنين والمقيمين، يلي ذلك اختيار موقع الاعتكاف في المسجد النبوي، والموافقة على الشروط والأحكام، واستكمال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

وأفادت الهيئة أن الطلبات ستخضع للمراجعة وفق الطاقة الاستيعابية المحددة، وفي حال قبول الطلب سيتم إشعار المتقدم برسالة نصية تتضمن تفاصيل الترشيح.

وأكدت الهيئة حرصها على تنظيم خدمات الاعتكاف وفق إجراءات تيسّر للمعتكفين أداء عباداتهم في أجواء إيمانية منظمة وآمنة، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد النبوي خلال شهر رمضان.

