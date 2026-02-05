موهبة: تسجيل 99 ألف طالب وطالبة في أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”

سجّلت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) (99,179) طالبًا وطالبة من مختلف مناطق المملكة في النسخة الأولى من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”، الذي تنظمه بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم.

وأوضحت “موهبة” في بيان صحفي اليوم أن الطلبة المسجلين يمثلون (8356) مدرسة، في (47) مدينة ومحافظة، موزعة على (16) منطقة تعليمية، وتصدّرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عدد المسجلين بـ(13,117) طالبًا وطالبة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(9,565)، ثم المنطقة الشرقية بـ(7,925) طالبًا وطالبة.

وجاءت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في المرتبة الرابعة من حيث عدد المسجلين بـ(7,727) طالبًا وطالبة، تلتها المدينة المنورة بـ(7,902)، ثم تبوك بـ(6,589)، وعسير بـ(6,267)، فالطائف بـ(6,014)، ثم الأحساء بـ(5,817)، وجازان بـ(5,150)، والقصيم بـ(5,024) طالبًا وطالبة.

وبلغ عدد المسجلين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل (3,954) طالبًا وطالبة، تلتها نجران بـ(3,873)، ثم الباحة بـ(3,137)، فالجوف بـ(3,068)، والحدود الشمالية بـ (3,003)، فيما سجّلت الهيئة الملكية بينبع (567) طالبًا وطالبة، و(480) في الهيئة الملكية بالجبيل.

وعلى مستوى تخصصات الأولمبياد الستة، أوضحت “موهبة” أن عدد المسجلين في تخصص الرياضيات بلغ (29,052) طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد المسجلين في المعلوماتية (23,238)، و(13,916) في الأحياء، و(12,446) في الكيمياء، و(11,305) في الفيزياء، و(9,223) في العلوم.

ومن المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل المرحلة الأولى من منافسات أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو”، والمتمثلة في اختبارات مسابقات المدن والمحافظات على مستوى المملكة، ويمر الأولمبياد بثلاث مراحل من التدريب والاختبارات، وصولًا إلى النهائيات التي يتم من خلالها اختيار الطلبة الذين سيمثلون المملكة في الأولمبيادات العلمية الدولية.

ويُعد أولمبياد “نسمو” أول وأكبر مسابقة وطنية سنوية متخصصة في العلوم والرياضيات تستهدف طلبة الصف الأول المتوسط حتى الصف الأول الثانوي، في تخصصات العلوم، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، والأحياء، والمعلوماتية، ويمثل أحد الروافد الرئيسة لتغذية المنتخبات السعودية المشاركة في الأولمبيادات الدولية.

ويهدف الأولمبياد إلى توسيع دائرة البحث والاكتشاف لتشمل طلبة التعليم العام، وتوطين التدريب على علوم الأولمبياد في إدارات التعليم، ورفع أعداد الطلبة المستفيدين من برامج التدريب، إلى جانب غرس الميول الإيجابية نحو العلوم والرياضيات، وتطوير أداء المعلمين وإشراكهم في تدريب الطلبة، وإثراء المناهج العلمية بمسائل تنمّي مهارات التفكير العليا، وتعزيز الثقة بالقدرة الوطنية على المنافسة العالمية.

ويعتمد الأولمبياد على ترشيح المدارس للطلبة المتميزين القادرين على تمثيلها في هذه المنافسة الوطنية، تأكيدًا على دور المدرسة والمعلم في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، حيث تُشكّل كل مدرسة فرقها في التخصصات المستهدفة للتنافس عبر مراحل متعددة على مستوى المحافظات والمدن وإدارات التعليم العامة، وصولًا إلى مسابقة الفرق الوطنية ونهائيات الأولمبياد في العاصمة الرياض.