“موهبة” تعلن أسماء 68 مبدعًا ومبدعة لتمثيل المملكة في “آيسف 2026” وتايسف وآيتكس

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، أسماء الطلبة المرشحين لتمثيل المملكة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026″، في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعرض تايوان الدولي للعلوم والتكنولوجيا “تايسف”، ومعرض “آيتكس” الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية في ماليزيا.

وأوضحت “موهبة” في بيان صحفي أن عدد الطلبة المرشحين بلغ (68) مبدعًا ومبدعة، سيمثل منهم (42) طالبًا وطالبة، المنتخب السعودي للعلوم والهندسة في معرض “آيسف”، و(18) طالبًا وطالبة لمعرض “آيتكس” الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية في ماليزيا، و(8) طلاب وطالبات لمعرض تايوان الدولي للعلوم والتكنولوجيا “تايسف”.

واختير الطلبة المرشحون من بين الفائزين بالجوائز الكبرى في معرض إبداع للعلوم والهندسة، المنبثق عن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2026″، وذلك بعد مشاركتهم في البرنامج التأهيلي الذي عُقد في مركز “مشكاة” التفاعلي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض، حيث تلقوا تدريبات مكثفة.

وخاض الطلبة المرشحون رحلة علمية استغرقت عامًا كاملًا، من المنافسة والتدريب والتأهيل والتحكيم، بدأت بمشاركة (357) ألف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة، قدّموا أكثر من (34) ألف مشروع علمي في (22) مجالًا علميًا، ومروا بست مراحل، أُقيم خلالها (16) معرضًا في المناطق التعليمية، تلتها أربعة معارض مركزية، ثم معرض إبداع للعلوم والهندسة، الذي ترشح (200) طالب وطالبة للمشاركة فيه، فاز (68) منهم بالجوائز الكبرى و(84) بالجوائز الخاصة.

ويُعد معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف” أكبر مسابقة عالمية مخصصة لطلبة التعليم ما قبل الجامعي، ويُقام سنويًا بمشاركة أكثر من (1600) طالب وطالبة من قرابة (70) دولة، يتنافسون على تقديم مشاريع وأبحاث علمية مبتكرة في مجالات متعددة.

وتشارك المملكة، ممثلة في “موهبة” ووزارة التعليم، في المعرض منذ عام 2007، وتمتلك في رصيدها (185) جائزة دولية من مجمل مشاركاتها في المعرض، منها (124) جائزة كبرى و(61) جائزة خاصة، ما يعكس فاعلية الاستثمار في برامج اكتشاف ورعاية الموهوبين، ويعزز تنافسية المملكة عالميًا في مجالات العلوم والهندسة والابتكار.

وفيما يلي أسماء المرشحين الفائزين بتمثيل المملكة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2026″، والبالغ عددهم (42) مبدعًا ومبدعة: جمانة طلال بن محمد بلال، جنا إبراهيم فرحان الدوسري، عبدالله أحمد توفيق الرشيد، فاطمة محمد بن عيسى السليم، فيصل يوسف عبدالله الحنطي، لانا عبدالله أحمد إبراهيم أبوطالب، مودة توفيق عبده عوض، نور فيصل خضر العرجان العطوي، يارا عبدالمجيد بن عبدالرحمن أبابطين، جاد دانيال محمد الغزاوي، ريلام محمد بن عبدالله المطوع، فيصل سعد حمد العبداللطيف، لانا وسيم محمد العقاد، محمد مصطفى بن محمد القرينى، مشاري بدر بن محمد الذيباني، الجوهرة فيصل فهد بن زرعه، دالين بدر بن عبدالقادر قدير، رضا هاني بن محمد العبدي، زينب محمد بن عبدالله العيثان، شيماء صلاح الدين محمود الكتاتنى، عبدالرحمن باسم بن طارق جمال، عمران عمر بن عبدالحميد التركستاني، فاطمة حسين بن أحمد المقرن، فيصل سامي عبدالله السعيد، لانا يحي محمد نوري، لين محمود محمد النابلسي، محمد ناصر فايز المانع الأسمري، مريم نضال عبدرب الرسول حبيل، منيرة سليمان بن حمد الرومى، يارا يوسف بن عبدالله القاضي، تالة هشام نبيل اولياء، تميم إبراهيم بن جمال الدين خان، جمانة أحمد علي العمودي، جنى إيهاب أسماعيل هرساني، جنين مسلي بن محمد القحطاني، جوان ريان بن غازي هندي، سارة محمد عبدالقدوس أبو السمح، صالح أحمد صالح الزيداني الشهري، لمار هاني خيري الأغا، مازن محمد أمير أحمد مازن مراد، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان، لاتين حسين بن علي الغامدي.

وترشح لمعرض “آيتكس” الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية في ماليزيا، (18) مبدعًا ومبدعة، هم، خالد أمجد بكر حناوي، شهد مسفر بن أحمد الغامدي، فارس إبراهيم بن محمد بن جردان، أنس طلال عبدالله ملوش، عبدالعزيز بدر معيوض الجعيد، عبدالله هاشم بن طاهر الناصر، فهد عبدالله فهد العبدالكريم المعمر، لارا خالد حسن التميمى، لمار باسم بن حسن باحكيم، ناصر عبدالعزيز محمد السديس، جوليانا بديع بن علي، فارس أحمد بن علي الجعفر، لمار هاشم محمد الحبشي، يارا فالح بن محمد الحترشي الشهراني، الفيصل ماجد بن فيصل الغريبي، جمانة بندر بن زايد الزايدي، سارة مروان ناصر العمران، يوسف فريد بن يوسف الخلاوي.

كما ترشح لمعرض تايوان الدولي للعلوم والتكنولوجيا “تايسف” (8) مبدعين ومبدعات، هم، عبدالعزيز وليد عمر المقرن، نواف محمود بن سالم البراهيم، يوسف إبراهيم فيصل بسيوني، علياء على زيد بشيري، حسن حمزة بن محمد سلطان، دانة سالم زيد الطويلعي العنزي، رولا عبدالعزيز بن عبدالله العريني، نور باسم بن أحمد آل معتوق.

يُذكر أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” مؤسسةً رائدةً عالميًا في مجال اكتشاف الموهبة ورعايتها وتمكينها، وتتطلع إلى أن تكون مرجعًا عالميًا في تمكين ألمع العقول الشابة الموهوبة لإحداث أثر مستدام، وتُعد أحد الكيانات الوقفية التابعة لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية.