القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة Icon ضبط مفحط الرياض Icon القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض Icon المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 Icon جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية Icon في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال Icon السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 Icon ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة Icon مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات Icon

الأحد ١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة
المواطن - فريق التحرير

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، الأحد، أن هدف النصر في العملية العسكرية الخاصة هو منع نشوب صراعات جديدة.

وقال ميدفيديف في مقابلة مع “تاس” و”رويترز” وموقع “وارغونزو”، إن حقيقة الانتصار العسكري مهمة للغاية، لكن من الضروري أيضاً التفكير فيما سيحدث بعد ذلك.

وأضاف: “من المهم بنفس القدر التفكير فيما سيحدث بعد ذلك. بعد كل شيء، هدف النصر هو منع نشوب صراعات جديدة، وهذا أمر واضح تماماً”.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن المفاوضات المباشرة بين كييف وموسكو وواشنطن ستُستأنف الأربعاء في أبوظبي، سعياً لإيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي عبر منصة “إكس”: “تم تحديد مواعيد اللقاءات الثلاثية المقبلة في الرابع والخامس من فبراير (شباط) في أبوظبي” بالإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن “أوكرانيا مستعدة لخوض نقاش معمّق، ونأمل أن تقرّبنا نتيجة (المفاوضات) من نهاية حقيقية ومشرفة للحرب”.

وكان قد أكد، السبت، أن كييف تستعد لعقد لقاءات “الأسبوع المقبل” لدفع المفاوضات قدماً.

وفي 23 و24 يناير (كانون الثاني)، عُقدت جولة أولى من المفاوضات في أبوظبي بحضور ممثلين أوكرانيين وروس وأميركيين. وكانت تلك أول مفاوضات مباشرة معروفة بين كييف وموسكو وواشنطن بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب.

إقرأ المزيد