مُحافظ الأحساء يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:١٨ مساءً
مُحافظ الأحساء يستقبل مدير جوازات المنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، في مكتبه اليوم، مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد ضويحي بن وبدان السهلي، يرافقه مدير جوازات محافظة الأحساء العميد ناصر بن علي القحطاني، وعدد من قيادات الجوازات.

ونوّه سموّه بالدعم الكبير الذي تحظى به الجوازات من القيادة الرشيدة -حفظها الله-, مشيدًا بما يقدمه القطاع من خدمات نوعية تتسم بالكفاءة والسرعة، التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتواكب تطلعاتهم.

كما اطَّلع سموّه على المشاريع التطويرية والمبادرات الإستراتيجية التي تعمل جوازات المنطقة الشرقية على تنفيذها، في إطار رؤية المملكة 2030؛ التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية، ورفع كفاءتها بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في المملكة.

وأكَّد سموّه أهمية تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية؛ لتوفير حلول مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها، بما يضمن رضا المواطنين والمقيمين، مشددًا ضرورة التركيز على تطوير القدرات البشرية في قطاع الجوازات، وتعزيز الكفاءات الوطنية، مع تبني الأنظمة التكنولوجية المتطورة لضمان تقديم خدمات متميزة تسهم في تعزيز جودة الحياة في المملكة، وتواكب التحولات المستقبلية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وأعرب العميد السهلي عن شكره لسمو محافظ الأحساء على متابعته الحثيثة ودعمه المستمر، مؤكدًا أن توجيهات سموّه ستكون دافعًا رئيسًا لمواصلة العمل على تطوير الأداء، وتحقيق التطلعات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

