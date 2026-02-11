نائب أمير الرياض يقف ميدانيًا على جاهزية موقع الاحتفاء بيوم التأسيس

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على جاهزية موقع الاحتفاء بيوم التأسيس, الذي تنظمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع إمارة المنطقة، لاستقبال هذه المناسبة الوطنية بما يليق بتاريخ الدولة السعودية ومكانتها.
وتجوّل الأمير محمد بن عبدالرحمن في المتحف، واطّلع على مقتنياته التاريخية، وشاهد أعمال التزيين المنفذة على قصر المصمك.
واستمع سموه لشرح حول برنامج الاحتفاء الذي يأتي تأكيدًا على المكانة التاريخية ليوم التأسيس بوصفه محطة تاريخية في مسيرة الدولة السعودية، وما يحمله من قيم راسخة وأسس متينة قامت عليها الدولة منذ نشأتها قبل ثلاثة قرون، بما يعزّز الوعي بالهوية الوطنية، ويربط مختلف فئات المجتمع بتاريخ المملكة العريق.