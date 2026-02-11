Icon

في ساحة العدل بمنطقة قصر الحكم

نائب أمير الرياض يقف ميدانيًا على جاهزية موقع الاحتفاء بيوم التأسيس

الأربعاء ١١ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
نائب أمير الرياض يقف ميدانيًا على جاهزية موقع الاحتفاء بيوم التأسيس
المواطن - واس

اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على جاهزية موقع الاحتفاء بيوم التأسيس, الذي تنظمه الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع إمارة المنطقة، لاستقبال هذه المناسبة الوطنية بما يليق بتاريخ الدولة السعودية ومكانتها.

وتجوّل الأمير محمد بن عبدالرحمن في المتحف، واطّلع على مقتنياته التاريخية، وشاهد أعمال التزيين المنفذة على قصر المصمك.

واستمع سموه لشرح حول برنامج الاحتفاء الذي يأتي تأكيدًا على المكانة التاريخية ليوم التأسيس بوصفه محطة تاريخية في مسيرة الدولة السعودية، وما يحمله من قيم راسخة وأسس متينة قامت عليها الدولة منذ نشأتها قبل ثلاثة قرون، بما يعزّز الوعي بالهوية الوطنية، ويربط مختلف فئات المجتمع بتاريخ المملكة العريق.

 

 

