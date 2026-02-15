نائب أمير تبوك يستقبل الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة ماجد بن عبدالرحمن القعير الطالبات الحاصلات من تعليم تبوك على مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي للعام 2026 م.

وهنأ سموه الطالبة نور فيصل العطوي من ثانوية مدارس تبوك العالمية لتحقيقها “المركز الثالث” في مجال علم المواد ضمن مسار الريادة في الطاقة والصناعة، والطالبة جمانة بندر الزايدي من ثانوية مدارس تبوك العالمية لحصولها على “المركز الخامس” في مجال علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية ضمن معرض إبداع للعلوم والهندسة، والطالبة فاطمة محمد السليم من ثانوية مدارس تبوك العالمية لفوزها بالمركز الرابع في مجال الطاقة ضمن معرض إبداع للعلوم والهندسة.



مباركاً سموه لهم هذا الإنجاز، حاثهم على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الجوائز والنجاحات في المنافسات التعليمية المحلية والعالمية، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد في مسيرتهم الدراسية والوصول إلى مراكز متقدمة في ظل رعاية القيادة الرشيدة -أيدها الله- للتعليم ودعم الطلاب والطالبات المتميزين والموهوبين.

من جانبه، ثمن مدير عام تعليم تبوك الدعم الذي يحظى به التعليم في المنطقة من سمو أمير منطقة تبوك وسمو نائبه، والحرص المستمر والاهتمام بالعمل التعليمي بالمنطقة.