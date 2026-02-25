نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة، اجتماع اللجنة الذي تخلله استعراض أعمال الجهات التي تم تنفيذها في الفترة الماضية من شهر رمضان، إضافةً إلى خططها خلال الفترة المتبقية من الشهر الفضيل.

ونقل سموه تحيات وتقدير أمير منطقة مكة المكرمة لكافة الجهات العاملة نظير ما تقوم به من أعمال لخدمة قاصدي المسجد الحرام، وتوفير كافة الخدمات لهم بما يسهّل عليهم أداء عباداتهم في يسر وطمأنينة ابتغاءً لوجه الله تعالى وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة- حفظها الله- الرامية لتسخير كافة الإمكانات لضيوف الرحمن.

وعرضت أمانة العاصمة المقدسة شرحًا عن أعمالها الميدانية خلال شهر رمضان الحالي، الرامية إلى تعزيز النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للسكان والزوار من المعتمرين، كذلك تنفيذ حملات موسّعة للنظافة والتطهير في مختلف أنحاء مكة المكرمة، لا سيما في المنطقة المركزية التي تشهد كثافة عالية من الحركة اليومية، بهدف تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة البيئة.

واستعرضت اللجنة الخطة التشغيلية لشركة المياه الوطنية حيث يقدر معدل التوزيع اليومي للمياه لمدينة مكة المكرمة خلال شهر رمضان أكثر من 730 ألف م3 من المياه يوميًا، وبطاقة استيعابية لمحطات المعالجة البيئية تقدر بـ 650 الف م 3 يوميًا.

كما جرى التطرق إلى آخر المستجدات المتعلقة بحالة مؤشرات رفع الجاهزية، الرامية إلى تعزيز الاستعداد المبكر لحج هذا العام 1447هـ.