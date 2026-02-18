نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن حملة “الجود منا وفينا”

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ‏‎دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، حملة “الجود منّا وفينا” عبر منصة “جود الإسكان”، الهادفة لتأمين المساكن الملائمة للمواطنين الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية.

وتسعى حملة “الجود منّا وفينا” التي تشارك فيها إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى تحقيق الأثر المستهدف من قطاع الإسكان التنموي، من خلال المساهمات المجتمعية التي تقوم على العطاء والجود لمن هم في أشد حاجة للمساكن بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.

يُذكر أن منصة “جود الإسكان” من خلال حملتها “جود منّا وفينا” تُمَكن الأفراد والمؤسسات من المشاركة خلال شهر رمضان في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي؛ حيث حققت المبادرات الإنسانية التي ساهم فيها المتبرعون والمبادرون في بلد العطاء والجود، من تحقيق أحلام الكثير من الأسر الأشد حاجة في الحصول على المسكن.