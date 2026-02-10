Icon

يقام في الفترة من (8) إلى (12) فبراير الجاري بمدينة الرياض

نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية يزور معرض الدفاع العالمي 2026

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٤٨ مساءً
نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية يزور معرض الدفاع العالمي 2026
المواطن - فريق التحرير

زار العميد البحري خالد بن عبدالله الدوسري، اليوم، معرض الدفاع العالمي 2026 م، الذي يقام في الفترة من (8) إلى (12) فبراير الجاري، وذلك بمدينة الرياض.

واطلع نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية على أحدث التطورات في تقنيات صناعة الدفاع والأمن عبر المجالات الدفاعية “الجو والبر، والبحر، والفضاء، والأمن”، وجهود المملكة في توطين صناعة الدفاع والأمن، وسعيها إلى المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

