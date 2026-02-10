“بختاور” مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال بجامعة القصيم معرض الدفاع العالمي 2026.. عروض جوية وبرية منوعة في اليوم الثالث نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية يزور معرض الدفاع العالمي 2026 مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة الأسبستوس ومتابعة حظرها جامعة الملك سعود تكرم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من متدربي صحيفة رسالة الجامعة الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض شروط طلب التنفيذ المالي على المستأجر عبر منصتي إيجار وناجز الجامعة الإسلامية تطلق مبادرة استضافة خريجيها الدوليين لأداء العمرة مرصد المجمعة يوضح الظروف العلمية لرصد هلال رمضان حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير
زار العميد البحري خالد بن عبدالله الدوسري، اليوم، معرض الدفاع العالمي 2026 م، الذي يقام في الفترة من (8) إلى (12) فبراير الجاري، وذلك بمدينة الرياض.
واطلع نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية على أحدث التطورات في تقنيات صناعة الدفاع والأمن عبر المجالات الدفاعية “الجو والبر، والبحر، والفضاء، والأمن”، وجهود المملكة في توطين صناعة الدفاع والأمن، وسعيها إلى المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.