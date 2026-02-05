Icon

أعلن اكتمال مرحلة التصحيح القانوني

نادي أحد يُغلق 24 قضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٠٥ مساءً
نادي أحد يُغلق 24 قضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم
المواطن - فريق التحرير

أعلن مجلس إدارة نادي أحد بالمدينة المنورة، برئاسة خالد بن رويفد الصاعدي، عن إغلاق جميع القضايا الخارجية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والبالغ عددها (24) قضية، مؤكدًا اكتمال مرحلة التصحيح القانوني للنادي بنجاح خلال مدة زمنية قياسية.

وأوضح المجلس أن هذه الخطوة الإستراتيجية جاءت تتويجًا لعملٍ دؤوب استهدف حماية حقوق النادي وإعادة تنظيم التزاماته المالية، إذ جرى إغلاق القضايا بالاعتماد الكامل على موارد النادي الذاتية، بما يجسد كفاءة منظومة الحوكمة المالية ويؤكد المسؤولية في إدارة الموارد واستدامتها.

من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة نادي أحد شكره وتقديره لوزارة الرياضة على دعمها المستمر للأندية، مؤكدًا أن النادي يمضي بخطى واثقة نحو تحقيق الاستقرار المؤسسي، مع الالتزام التام بجميع الأنظمة واللوائح الدولية والمحلية.

ووجّه الصاعدي رسالة تقدير ومحبة لجماهير نادي أحد، مثمنًا وقفتهم الصادقة وصبرهم خلال المرحلة الماضية، مشددًا على أن هذا الإنجاز يمثل حجر الأساس لتأمين مستقبل النادي وتحقيق تطلعات محبيه.

