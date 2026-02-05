نادي أحد يُغلق 24 قضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم

بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
أعلن مجلس إدارة نادي أحد بالمدينة المنورة، برئاسة خالد بن رويفد الصاعدي، عن إغلاق جميع القضايا الخارجية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، والبالغ عددها (24) قضية، مؤكدًا اكتمال مرحلة التصحيح القانوني للنادي بنجاح خلال مدة زمنية قياسية.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة الإستراتيجية جاءت تتويجًا لعملٍ دؤوب استهدف حماية حقوق النادي وإعادة تنظيم التزاماته المالية، إذ جرى إغلاق القضايا بالاعتماد الكامل على موارد النادي الذاتية، بما يجسد كفاءة منظومة الحوكمة المالية ويؤكد المسؤولية في إدارة الموارد واستدامتها.
من جانبه، رفع رئيس مجلس إدارة نادي أحد شكره وتقديره لوزارة الرياضة على دعمها المستمر للأندية، مؤكدًا أن النادي يمضي بخطى واثقة نحو تحقيق الاستقرار المؤسسي، مع الالتزام التام بجميع الأنظمة واللوائح الدولية والمحلية.
ووجّه الصاعدي رسالة تقدير ومحبة لجماهير نادي أحد، مثمنًا وقفتهم الصادقة وصبرهم خلال المرحلة الماضية، مشددًا على أن هذا الإنجاز يمثل حجر الأساس لتأمين مستقبل النادي وتحقيق تطلعات محبيه.