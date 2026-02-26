نادي الإبل يسحب جوائز بن جخدب والمطيري ويغرمهما 3 مليون ريال

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة وظائف شاغرة في شركة بترورابغ #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أعلن نادي الإبل، مساء اليوم الخميس، صدور قرار اللجنة القانونية رقم (185) لعام 1447هـ بشأن نتائج الفحص في شوط شلفا ولي العهد “الوضح” بـ مهرجان الإبل، مؤكدا أن نزاهة المنافسة وسيادة النظام خط أحمر.
وأوضح نادي الإبل، أنه بعد سحب عينات الدم للإبل المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز تبين وجود ثلاثة متون مخالفة، وتقرر سحب جوائز فهد بن فهاد بن جخدب وخالد بن شريد المطيري وتغريمهما 3 مليون ريال.
وقال نادي الإبل، في بيان عبر حسابها في منصة إكس: “انطلاقًا من التزام نادي الإبل بتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وترسيخ الرقابة الفاعلة، وتطبيق الأنظمة بكل حزم وعدالة؛ صدر قرار اللجنة القانونية رقم (185) لعام 1447هـ بشأن نتائج الفحص في شوط شلفا ولي العهد “الوضح” بـ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل10.
ويؤكد النادي أن سيادة النظام ونزاهة المنافسة خط أحمر، وأنه سيواصل تطبيق اللوائح بكل حزم، حفاظًا على عدالة المسابقات ومصداقيتها ودعم ازدهار القطاع بكل الوسائل.
