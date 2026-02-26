Icon

‏إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. ‏المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال Icon العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي Icon وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي Icon نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة Icon بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر ‌عند التسوية Icon الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء Icon أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال Icon بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة Icon وظائف شاغرة في شركة بترورابغ Icon #يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
أعلن نتائج الفحص في شوط شلفا ولي العهد "الوضح"

نادي الإبل يسحب جوائز بن جخدب والمطيري ويغرمهما 3 مليون ريال

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٤ مساءً
نادي الإبل يسحب جوائز بن جخدب والمطيري ويغرمهما 3 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الإبل، مساء اليوم الخميس، صدور قرار اللجنة القانونية رقم (185) لعام 1447هـ بشأن نتائج الفحص في شوط شلفا ولي العهد “الوضح” بـ مهرجان الإبل، مؤكدا أن نزاهة المنافسة وسيادة النظام خط أحمر.

وأوضح نادي الإبل، أنه بعد سحب عينات الدم للإبل المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز تبين وجود ثلاثة متون مخالفة، وتقرر سحب جوائز فهد بن فهاد بن جخدب وخالد بن شريد المطيري وتغريمهما 3 مليون ريال.

قد يهمّك أيضاً
المغيري في ختام مجلس الصياهد : الحمد لله على التمام وشكرًا لعراب قطاع الإبل

المغيري في ختام مجلس الصياهد : الحمد لله على التمام وشكرًا لعراب...

نتائج الأشواط الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن

نتائج الأشواط الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن

إعلان نتائج فحص شوط شلفا ولي العهد الوضح

وقال نادي الإبل، في بيان عبر حسابها في منصة إكس: “انطلاقًا من التزام  نادي الإبل بتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وترسيخ الرقابة الفاعلة، وتطبيق الأنظمة بكل حزم وعدالة؛ صدر قرار اللجنة القانونية رقم (185) لعام 1447هـ بشأن نتائج الفحص في شوط شلفا ولي العهد “الوضح” بـ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل10.

ويؤكد النادي أن سيادة النظام ونزاهة المنافسة خط أحمر، وأنه سيواصل تطبيق اللوائح بكل حزم، حفاظًا على عدالة المسابقات ومصداقيتها ودعم ازدهار القطاع بكل الوسائل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد