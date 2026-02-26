نادي الإبل يسحب جوائز بن جخدب والمطيري ويغرمهما 3 مليون ريال

أعلن نادي الإبل، مساء اليوم الخميس، صدور قرار اللجنة القانونية رقم (185) لعام 1447هـ بشأن نتائج الفحص في شوط شلفا ولي العهد “الوضح” بـ مهرجان الإبل، مؤكدا أن نزاهة المنافسة وسيادة النظام خط أحمر.

وأوضح نادي الإبل، أنه بعد سحب عينات الدم للإبل المشاركة بمهرجان الملك عبدالعزيز تبين وجود ثلاثة متون مخالفة، وتقرر سحب جوائز فهد بن فهاد بن جخدب وخالد بن شريد المطيري وتغريمهما 3 مليون ريال.

إعلان نتائج فحص شوط شلفا ولي العهد الوضح

وقال نادي الإبل، في بيان عبر حسابها في منصة إكس: “انطلاقًا من التزام نادي الإبل بتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وترسيخ الرقابة الفاعلة، وتطبيق الأنظمة بكل حزم وعدالة؛ صدر قرار اللجنة القانونية رقم (185) لعام 1447هـ بشأن نتائج الفحص في شوط شلفا ولي العهد “الوضح” بـ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل10.

ويؤكد النادي أن سيادة النظام ونزاهة المنافسة خط أحمر، وأنه سيواصل تطبيق اللوائح بكل حزم، حفاظًا على عدالة المسابقات ومصداقيتها ودعم ازدهار القطاع بكل الوسائل.