Icon

ضبط مواطن رعى 35 متنًا من الإبل في مواقع محظورة بمحمية الإمام عبدالعزيز Icon بوطبيلة يحيي ليالي رمضان في تونس.. تقليد شعبي يعكس روح الشهر المبارك  Icon الأمن البيئي يضبط مخالفين لاستغلالهم الرواسب في مكة المكرمة Icon نقش الحناء في جازان.. عادة رمضانية تضفي البهجة على أول تجربة لصيام الفتيات الصغيرات Icon هلال رمضان يزيّن سماء السعودية في مشهد فلكي بديع Icon إدارات المرور تعتمد تنظيم دخول الشاحنات إلى جدة خلال شهر رمضان Icon رياح شديدة على منطقة حائل Icon سفارة السعودية في مصر تُنفّذ إخلاءً طبيًا لمواطنين حالتهما حرجة إلى المملكة Icon زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا Icon 941 جولة ميدانية و65 ألف طن نفايات ضمن خطة أمانة المدينة المنورة في رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التقليد لا يقتصر على المظهر الاحتفالي بل يعزز قيم الصبر والانضباط

نقش الحناء في جازان.. عادة رمضانية تضفي البهجة على أول تجربة لصيام الفتيات الصغيرات

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٦ مساءً
نقش الحناء في جازان.. عادة رمضانية تضفي البهجة على أول تجربة لصيام الفتيات الصغيرات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

مع إطلالة شهر رمضان تستقبل منطقة جازان أيامه ولياليه بعادات متوارثة تعبّر عن عمق ارتباط المجتمع بموروثه الشعبي، ومن أبرزها عادة “نقش الحناء” التي تحرص الأسر على إحيائها احتفاءً بأولى تجارب الصيام لدى الفتيات الصغيرات.
وتتحول هذه المناسبة إلى لحظة مميزة تمزج بين الفرح، والاعتزاز، والحماسة، إذ تتزين الأيادي الصغيرة برسومات زاهية، نابضة بالألوان الطبيعية، تمنح الطفلات شعورًا بالفخر والانتماء.
وتستعين الأسر بالحناء وسيلةً تحفيزية رقيقة وتربوية، تُسهم في ترسيخ قيمة الصيام في نفوس الفتيات بأسلوب مشجّع ولطيف، إذ ترتبط الزخارف المرسومة بمعانٍ رمزية تذكّرهن بالامتناع عن الطعام، في إطار احتفالي حميم يعكس البهجة والسكينة التي تميّز الشهر الفضيل.

قد يهمّك أيضاً
نقش الحناء تتزين في أيادي صغيرات السن في مهرجان الخزامى بعرعر

نقش الحناء تتزين في أيادي صغيرات السن في مهرجان الخزامى بعرعر

وتضيف الرسومات لمسة جمالية وروحانية إلى أجواء المنزل، وتُضفي على الليالي الرمضانية طابع الألفة والتلاحم الأسري.
وأوضحت نقاشة الحناء مريم عواجي أن هذه العادة تمثل مبادرة اجتماعية ذات أثر تربوي وثقافي، تسهم في غرس حب العبادة منذ الصغر، وتعزز ارتباط الفتيات بالقيم والروحانيات الرمضانية عبر طقوس بسيطة وعفوية.
وأشارت إلى أن التقليد لا يقتصر على المظهر الاحتفالي، بل يعزز قيم الصبر والانضباط، ويُنمّي الإحساس بالمسؤولية، ويكرّس الاعتزاز بالتراث المحلي والهوية الثقافية.
وبيّنت أن نقوش الحناء تتسم بتنوعها ودقتها وجمال تفاصيلها، إذ تشمل الهلال والنجوم والورود والزخارف الهندسية المتداخلة التي تُنفّذ بأسلوب فني متقن متوارث، تُرسم بعناية على أيدي الفتيات لتتناغم الخطوط، وتتداخل الأشكال بانسيابية، فتظهر الرسومات في صورة متكاملة تعكس مهارة النقاشة وثراء الفن الشعبي الجازاني.
وتُعد هذه الممارسة جزءًا أصيلًا من المشهد الثقافي والاجتماعي في جازان، إذ تتكامل مظاهر الاحتفاء مع الأجواء الإيمانية للشهر الكريم، لتصنع تجربة رمضانية متفردة لكل أسرة، وتسهم في نقل العادات والتقاليد بين الأجيال مع المحافظة على رونق التراث وروحانيته الشهر الكريم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد