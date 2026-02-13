نقل المديونية وإعادة الجدولة متاحة لمستفيدي سكني بشروط محددة

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
أعاد برنامج سكني التذكير بأنه تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة، وسيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكن معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية.
وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:
أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.
ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.
رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.
خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.
ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.
ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.