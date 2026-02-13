نقل المديونية وإعادة الجدولة متاحة لمستفيدي سكني بشروط محددة

أعاد برنامج سكني التذكير بأنه تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة، وسيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكن معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.