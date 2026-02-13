Icon

يمكن معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية

نقل المديونية وإعادة الجدولة متاحة لمستفيدي سكني بشروط محددة

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
نقل المديونية وإعادة الجدولة متاحة لمستفيدي سكني بشروط محددة
المواطن - فريق التحرير

أعاد برنامج سكني التذكير بأنه تم إتاحة خدمة نقل المديونية وإعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم على بعض المنتجات السكنية وفق شروط محددة، وسيتم توسيع إتاحتها في مختلف الجهات التمويلية، ويمكن معرفة جميع تفاصيل الخدمة من خلال الجهة التمويلية.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم السكني إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة برنامج سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

حلول تمويلية مبتكرة

ويؤكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

