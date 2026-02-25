نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى

أُدخل ملك النرويج هارالد الخامس المستشفى في إسبانيا، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي النرويجي يوم أمس.

وأوضح البيان، أن الملك يتلقى العلاج من عدوى وجفاف، وأن حالته “جيدة بالنظر إلى الظروف”.

ويتواجد العاهل النرويجي برفقة زوجته الملكة سونيا في إسبانيا لقضاء عطلة الشتاء هناك.