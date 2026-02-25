طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر اليوم وغدًا نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى تحطّم مقاتلة تركية بعد إقلاعها من قاعدة جوية ومصرع الطيار ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي في 2025 توقعات طقس اليوم في السعودية: رياح وغبار بعدة مناطق إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب ضبط مقيم لتفريغه موادًا خرسانية في المدينة المنورة وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد
أُدخل ملك النرويج هارالد الخامس المستشفى في إسبانيا، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي النرويجي يوم أمس.
وأوضح البيان، أن الملك يتلقى العلاج من عدوى وجفاف، وأن حالته “جيدة بالنظر إلى الظروف”.
ويتواجد العاهل النرويجي برفقة زوجته الملكة سونيا في إسبانيا لقضاء عطلة الشتاء هناك.