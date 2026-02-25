Icon

طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر اليوم وغدًا Icon نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى Icon تحطّم مقاتلة تركية بعد إقلاعها من قاعدة جوية ومصرع الطيار Icon ألمانيا تسحب حق الإقامة من أكثر من 8 آلاف أجنبي في 2025 Icon توقعات طقس اليوم في السعودية: رياح وغبار بعدة مناطق Icon إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب Icon ضبط مقيم لتفريغه موادًا خرسانية في المدينة المنورة Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى

الأربعاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
نقل ملك النرويج هارالد الخامس إلى المستشفى
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أُدخل ملك النرويج هارالد الخامس المستشفى في إسبانيا، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي النرويجي يوم أمس.

وأوضح البيان، أن الملك يتلقى العلاج من عدوى وجفاف، وأن حالته “جيدة بالنظر إلى الظروف”.

قد يهمّك أيضاً
عدوى تُدخل ملك النرويج المستشفى

عدوى تُدخل ملك النرويج المستشفى

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك النرويج

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك النرويج

ويتواجد العاهل النرويجي برفقة زوجته الملكة سونيا في إسبانيا لقضاء عطلة الشتاء هناك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد