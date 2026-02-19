Icon

نقل مواطنين سعوديين بطائرة الإخلاء الطبي من القاهرة إلى المملكة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيبال Icon ضباب كثيف ورياح على المنطقة الشرقية Icon قصر آل حابش.. شاهد تاريخي يحكي مراحل التأسيس وثراء الهوية الوطنية Icon توقعات الطقس اليوم الخميس في السعودية: أتربة وغبار وضباب  Icon إمساكية اليوم الخميس 2 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب Icon مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال شهر رمضان Icon نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن حملة “الجود منا وفينا” Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن Icon وظائف شاغرة في هيئة سدايا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

نقل مواطنين سعوديين بطائرة الإخلاء الطبي من القاهرة إلى المملكة

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
نقل مواطنين سعوديين بطائرة الإخلاء الطبي من القاهرة إلى المملكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في إطار جهود سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية في متابعة أوضاع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في الحالات الطارئة، تابعت السفارة – وبالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة – تنفيذ عملية إخلاء طبي لمواطن ومواطنة سعوديين حالتهما الصحية حرجة.

وجرى نقل الحالتين على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع، من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة العربية السعودية، لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة في إحدى المنشآت الطبية المتخصصة.

قد يهمّك أيضاً
الإخلاء الطبي ينقل مواطن ومواطنة من مصر لاستكمال العلاج في المملكة

الإخلاء الطبي ينقل مواطن ومواطنة من مصر لاستكمال العلاج في المملكة

الإخلاء الطبي ينقل مواطنة بحالة حرجة من القاهرة لتلقي العلاج بالمملكة

الإخلاء الطبي ينقل مواطنة بحالة حرجة من القاهرة لتلقي العلاج بالمملكة

وأكدت السفارة حرصها على مواصلة متابعة شؤون المواطنين وتقديم العون لهم على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامتهم وعودتهم إلى أرض الوطن لاستكمال العلاج وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد