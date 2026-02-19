نقل مواطنين سعوديين بطائرة الإخلاء الطبي من القاهرة إلى المملكة

في إطار جهود سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية في متابعة أوضاع المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم في الحالات الطارئة، تابعت السفارة – وبالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة – تنفيذ عملية إخلاء طبي لمواطن ومواطنة سعوديين حالتهما الصحية حرجة.

وجرى نقل الحالتين على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع، من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة العربية السعودية، لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة في إحدى المنشآت الطبية المتخصصة.

وأكدت السفارة حرصها على مواصلة متابعة شؤون المواطنين وتقديم العون لهم على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامتهم وعودتهم إلى أرض الوطن لاستكمال العلاج وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.