نقل مواطن سعودي من الكويت إلى السعودية بطائرة إخلاء طبي لاستكمال العلاج

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت عن متابعتها لحالة مواطن سعودي تعرّض لعارض صحي حرج، وذلك بالتنسيق مع الجهات الكويتية المختصة.
وأوضحت السفارة أنه جرى نقل المواطن عبر طائرة طائرة إخلاء طبي عمودية لاستكمال علاجه داخل المملكة، ضمن الإجراءات الطبية المعتمدة، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.
وأكدت السفارة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على رعاية وخدمة المواطنين في الخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف الظروف الصحية والإنسانية.