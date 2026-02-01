نمو الأنشطة غير النفطية للاقتصاد السعودي بنسبة 4.9% خلال الربع الرابع من 2025

القنصلية السعودية في إسطنبول تحذر من عاصفة متوقعة ضبط مفحط الرياض القبض على قائد مركبة تعمد صدم مركبات وحاول الهروب من الموقع بالرياض المنافسة تصدر 19 قرارًا بشأن طلبات التركز الاقتصادي ليناير 2026 جامعة القصيم تُدشن حزمة من البرامج والتطبيقات و10 مبادرات رقمية في عرس عالمي بالرياض.. مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2026 يختتم فعالياته بتتويج الأبطال السعودية تسجّل مؤشرات تاريخية باستقبال 19.5 مليون حاج ومعتمر من الخارج خلال 2025 ضبط 7817 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع ميدفيديف: النصر بالحرب يهدف لمنع نشوب صراعات جديدة مكافحة الفساد تباشر 10 قضايا.. رشوة واستغلال نفوذ بملايين الريالات
كشفت التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً بنسبة 4.5% خلال 2025، مقارنة بالعام 2024.
وحققت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو بمقدار 5.6% تليها الأنشطة غير النفطية بمقدار 4.9% والأنشطة الحكومية بنسبة 0.9%.
وتعد الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية.
وعلى مستوى نتائج الربع الرابع لعام 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.9% مقارنة بالربع الرابع من 2024، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 10.4% إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1% في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 1.2%.