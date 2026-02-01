نمو الأنشطة غير النفطية للاقتصاد السعودي بنسبة 4.9% خلال الربع الرابع من 2025

كشفت التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نمواً بنسبة 4.5% خلال 2025، مقارنة بالعام 2024.

وحققت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو بمقدار 5.6% تليها الأنشطة غير النفطية بمقدار 4.9% والأنشطة الحكومية بنسبة 0.9%.

وتعد الأنشطة غير النفطية المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع لعام 2025، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.9% مقارنة بالربع الرابع من 2024، حيث حققت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 10.4% إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.1% في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 1.2%.