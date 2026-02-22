نهاية المنتشو.. عملية عسكرية تنهي مسيرة أحد أخطر تجار المخدرات في المكسيك

نقلت وكالة رويترز، اليوم الأحد، عن مصدر حكومي قوله إن تاجر المخدرات المكسيكي نمسيو أوسيجرا، المعروف بلقب المنتشو، قُتل خلال عملية عسكرية في ولاية خاليسكو.

ويُعد أوسيجرا، وهو ضابط شرطة سابق، الزعيم البارز لعصابة خاليسكو نيو جينيريشن، التي استمدت اسمها من الولاية الواقعة غربي المكسيك، وتضم مدينة وادي الحجارة ثاني أكبر مدن البلاد.

وخلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، تحولت العصابة إلى شبكة إجرامية عابرة للحدود، ودخلت في منافسة مع حلفائها السابقين في كارتل سينالوا، الذي يتزعمه تاجر المخدرات خواكين إل تشابو جوزمان، المسجون حالياً في الولايات المتحدة.

وذكر حاكم ولاية خاليسكو، بابلو ليموس نافارو، عبر منصة إكس، أن أنباء مقتل المنتشو جاءت عقب عملية أمنية نفذتها الشرطة الاتحادية في مدينة تابالبا.

وبحسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية، أعقبت العملية أعمال عنف تمثلت في إضرام النيران بعدد من المركبات في مناطق متفرقة من خاليسكو وولايات أخرى.

كما أشار حاكم ولاية ميتشواكان، ألفريدو راميريز بيدولا، إلى تلقي تقارير عن إغلاق طرق سريعة داخل الولاية، على خلفية التطورات الأمنية المرتبطة بالعملية في خاليسكو.