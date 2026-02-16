نيوزيلندا .. عاصفة شديدة تعطّل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان

تسبّبت أمطار غزيرة ورياح عاتية اليوم، في تعطيل حركة النقل وإغلاق طرق بأجزاء من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان، وتأجيل معظم الرحلات الجوية من وإلى ويلنجتون.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن شركة طيران نيوزيلندا أوقفت عملياتها في ‌مطارات ويلنجتون ونابيير وبالمرستون نورث.

وذكرت السلطات النيوزيلندية أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف عقار، بما في ذلك نحو 10 آلاف عميل بالجزيرة.

وحثّت السلطات سائقي السيارات على الابتعاد عن الطرق، في حين أغلقت عدة مدارس أبوابها، بينما تتعامل فرق الطوارئ مع الأضرار الواسعة النطاق.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة نحو الجزيرة الجنوبية غدًا الثلاثاء، في حين حذّرت السلطات من مزيد من الاضطرابات.