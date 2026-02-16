Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تأجيل معظم الرحلات الجوية من وإلى ويلنجتون

نيوزيلندا .. عاصفة شديدة تعطّل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
نيوزيلندا .. عاصفة شديدة تعطّل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن آلاف السكان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسبّبت أمطار غزيرة ورياح عاتية اليوم، في تعطيل حركة النقل وإغلاق طرق بأجزاء من الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان، وتأجيل معظم الرحلات الجوية من وإلى ويلنجتون.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن شركة طيران نيوزيلندا أوقفت عملياتها في ‌مطارات ويلنجتون ونابيير وبالمرستون نورث.

قد يهمّك أيضاً
عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتخلّف وفيات وأضرارًا واسعة

عاصفة مارتا تضرب إسبانيا والبرتغال وتخلّف وفيات وأضرارًا واسعة

عاصفة قوية تضرب جنوبي كاليفورنيا وتحذير من فيضانات عارمة

عاصفة قوية تضرب جنوبي كاليفورنيا وتحذير من فيضانات عارمة

وذكرت السلطات النيوزيلندية أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف عقار، بما في ذلك نحو 10 آلاف عميل بالجزيرة.

وحثّت السلطات سائقي السيارات على الابتعاد عن الطرق، في حين أغلقت عدة مدارس أبوابها، بينما تتعامل فرق الطوارئ مع الأضرار الواسعة النطاق.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة نحو الجزيرة الجنوبية غدًا الثلاثاء، في حين حذّرت السلطات من مزيد من الاضطرابات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد